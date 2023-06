Sénégal : 16 morts et 360 blessés dans des émeutes après la condamnation du principal opposant

Au moins 360 personnes ont été blessés au Sénégal suite aux émeutes qui ont commencé dans le pays le 1er juin. Elles faisaient suite à un appel à manifester lancé par le chef de l’opposition Ousmane Sonko, qui a été condamné à deux ans de prison par un tribunal le même jour. C’est ce qu’a fait savoir ce lundi la Croix-Rouge sénégalaise.

Les manifestations les plus importantes ont eu lieu à Dakar et dans le sud du pays, faisant 16 morts. Les autorités ont arrêté quelque 500 personnes impliquées dans les troubles. Comme l’a rapporté le ministre sénégalais de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, la situation revient à la normale au Sénégal depuis le 3 juin. En même temps, les militaires continuent de patrouiller dans les rues de Dakar. La police protège les plus grands centres commerciaux et les stations-service. L’accès à internet est restreint. L’accès aux réseaux sociaux depuis les portables est bloqué.

Le tribunal pénal de Dakar a condamné jeudi Ousmane Sonko, 48 ans, président du parti d’opposition Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Selon l’accusation, le politicien se serait livré à des actes sexuels avec Adji Sarr, une jeune employée d’un salon de massage âgée de moins de 21 ans au moment des faits. Toutefois, le tribunal a rejeté les accusations de viol et de menaces de mort qui pesaient sur M. Sonko. Dès l’annonce du verdict, des violences dans les rues de la ville ont commencé à se propager.