Investiture d’Oligui Nguema : les premiers indices lachés par le ministère de l’Intérieur

Alors que les résultats de la présidentielle gabonaise du 12 avril doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle, les contours de la cérémonie d’investiture du président élu se précisent. Dans un communiqué publié ce 22 avril, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité donne les premiers indices sur le lieu pressenti, sans dévoiler la date. Tout indique néanmoins que la commune d’Akanda et son célèbre stade de l’amitié accueilleront l’événement, prévu selon plusieurs sources officieuses pour le samedi 3 mai.

Appel au patriotisme

Le ministère y « invite les populations à faire preuve de civisme, de solidarité et de responsabilité citoyenne », appelant notamment les citoyens du Grand Libreville à « accueillir chaleureusement les invités de marque, les délégations étrangères ainsi que tous les convives qui viendront prendre part à cet évènement d’envergure nationale ».

Le communiqué gouvernemental

Le ton est solennel. L’axe Carrefour Avorbam – Stade de l’Amitié sino-gabonaise est au cœur de cette mobilisation. Les riverains sont « encouragés à prendre part activement aux opérations de nettoyage et d’embellissement des devantures de leurs concessions, ainsi que des espaces publics attenants ». Une consigne qui révèle sans ambigüité l’importance de cette zone dans le déroulé de la cérémonie.

Une date qui circule sans confirmation

Officiellement, la date n’est pas encore arrêtée. La Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur les résultats provisoires proclamés par le ministère de l’Intérieur le 13 avril puis le 18 avril derniers, qui donnent le général-président gagnant avec 94,85 % des suffrages exprimés. Aucune réclamation n’a été déposée, et aucun contentieux n’est venu perturber l’après-scrutin.

Les 7 autres adversaires du général-président ont vite fait de le féliciter rompant ainsi avec une tradition de crises électorales que le pays connaissait avant la transition ouverte en août 2023. Selon plusieurs indiscrétions, la date du 3 mai serait retenue, mais elle reste suspendue à la validation juridique des résultats qui devrait intervenir avant cette fin de semaine.

"Témoigner de notre fierté nationale"

L’appel du ministère insiste sur la dimension collective de l’événement. Cette initiative vise à « offrir un cadre attrayant, propre et accueillant à nos convives, mais également à témoigner de notre fierté nationale et de notre attachement aux valeurs légendaires de respect et d’hospitalité ».

Pour les autorités, cette investiture marquera non seulement la fin de la transition, mais aussi l’entrée officielle du pays dans une nouvelle ère. Celle d’un pouvoir issu des urnes et non plus de la force, porté par la promesse d’un renouveau institutionnel. Le ministère conclut en saluant l’engagement populaire : « Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité remercie l’ensemble des citoyens pour leur mobilisation et leur contribution à l’éclat de cet évènement ».