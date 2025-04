Port-Gentil : Près de 25% d’enfants de moins de 18 ans privés d’acte de naissance

Dans la capitale économique du Gabon, un chiffre fait froid dans le dos : un enfant sur quatre grandit sans acte de naissance. À Port-Gentil, cette réalité crue est le reflet d’un mal plus profond, où bureaucratie rouillée, ignorance et négligence s’entremêlent pour priver des milliers de jeunes Gabonais de leur droit fondamental à l’existence légale.

Pour en finir avec cette situation depuis ce mercredi 23 avril, le ministère des Affaires sociales a lancé une campagne de sensibilisation à la direction provinciale du Bien-être social, pour tenter de briser ce cercle vicieux. Objectif affiché : éduquer, informer et surtout réveiller une population qui, souvent, ignore que ne pas déclarer une naissance revient à effacer un être humain.

Une campagne provinciale

« C’est parti d’un constat selon lequel beaucoup d’enfants n’avaient pas d’acte de naissance. On avait observé un blocage à ce niveau, notamment à cause des déclarations de naissance parfois retenues par les sages-femmes. Une des recommandations formulées a été de lancer une vaste campagne de sensibilisation sur toute l’étendue du territoire », explique Marie Rachelle Mindilou Paillat, directrice générale du Bien-être.

Une vue du point de presse de mercredi

Au-delà de l’identification légale, l’acte de naissance est un document essentiel dans la vie d’un citoyen : il conditionne l’accès à des services administratifs et sociaux comme l’inscription à la CNAMGS, l’obtention d’un passeport ou encore la capacité à hériter. Pourtant, « beaucoup d’adultes eux-mêmes n’ont pas d’acte de naissance », souligne-t-elle.

Un problème national

La campagne a pour objectifs de :

sensibiliser les populations sur la nécessité d’enregistrer chaque naissance,

vulgariser les nouvelles dispositions de la loi sur l’état civil,

rappeler les droits et obligations liés à la déclaration de naissance,

renforcer la disponibilité et l’accessibilité des services d’état civil.

Une vue de l’assistance

Le ministère de la Justice est également impliqué, en tant que superviseur des services et archives d’état civil, tout comme celui de la Santé, chargé de faciliter les mécanismes d’enregistrement dans les maternités et les centres de vaccination.

« Nous sommes actuellement à Port-Gentil. Nous irons à Omboué. Malheureusement, à Mpaga et à Ndougou ce sera plus compliqué. La semaine prochaine, nous serons dans la Nyanga, et l’an prochain nous toucherons trois autres provinces, jusqu’à ce que toute la carte soit couverte », a indiqué la responsable de la campagne. Une mobilisation progressive, pour que plus aucun enfant ne soit privé de son droit à l’identité.