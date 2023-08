Russie : Un étudiant gabonais poignardé à mort lors d’une bagarre suite à des propos racistes

Le Gabon est une nouvelle fois en deuil. Ce vendredi 18 août, un drame raciste est survenu dans le sud-est de la Russie, en plein centre-ville d’Ekaterinbourg (région Oural). François Ndjelassili, un étudiant gabonais de 32 ans a trouvé la mort après avoir réagi à des attaques racistes de deux individus dans un restaurant de l’enseigne Burker King. Il a été poignardé par l’un des deux suspects qui a déjà été appréhendé par la police ce samedi.

Selon la presse locale russe, François Ndjelassili s’était rendu dans une discothèque avant de se rendre avec sa petite-amie russe au Burger King où il trouvera la mort. L’incident a eu lieu peu après 6h du matin, heure locale. Une fois dans le restaurant, l’étudiant en troisième cycle au département d’économie et de gestion de l’environnement de l’Université fédérale de l’Oural, aurait essuyé des propos racistes de deux autres clients. L’un des deux assaillants aurait lancé : « oh regarde ! nègre. Vient sur son chirkan ».

L’étudiant bien intégré, était en Russie depuis 2019

Une bagarre éclatera aussitôt entre l’étudiant et les deux russes. L’un d’eux armé d’un couteau l’aurait poignardé aux aisselles. Un coup mortel pour François Ndjelassili qui a perdu énormément de sang avant l’arrivée des urgences. Transporté, celui qui était dans la ville d’Ekaterinbourg depuis 2019, succombera à ses blessures.

La victime à l’arrivée des secours

Un drame raciste qui a semé la psychose auprès des étudiants étrangers qui depuis n’osent plus sortir dans la ville. Selon toujours un média local, l’un des suspects aurait été appréhendé. Il n’est pas connu des services de police et donc sans antécédents judiciaires. « Il a dit que la querelle s’était produite à cause de la fille, il voulait juste donner une leçon et non tuer », aurait-il reconnu devant la police.

François était arrivé à Ekaterinbourg du Gabon en 2019. Il est connu pour être un étudiant sans histoires. ll a élaboré la même année des propositions pour l’internationalisation des monnaies nationales des pays africains. Toujours en 2019, il est devenu l’un des sept étudiants étrangers à recevoir le titre d’"Étudiant étranger de l’année". Une perte que personne ne s’explique toujours et révèle les problèmes racistes dont sont victimes au quotidiens les étrangers en Russie.