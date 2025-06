Route économique : Oligui Nguema relance le chantier de la route nationale vers le sud-est

En audience ce mercredi 11 juin au Palais Rénovation, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les principaux acteurs du projet de construction du tronçon routier Alembe – Carrefour Leroy – Carrefour Mikouyi. Ce chantier de 306 kilomètres, relancé avec vigueur par le Chef de l’État, constitue une colonne vertébrale pour le désenclavement des provinces du Sud-Est et la relance économique du pays.

Elle serpente à travers les provinces, tisse les liens entre les territoires, et incarne à elle seule une vision du développement : la route économique, ce ruban d’asphalte attendu depuis des décennies, est en passe de sortir du rêve pour rejoindre la réalité. Et c’est le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui donne l’impulsion.

Une vue de l’audience

En recevant au Palais Rénovation les représentants du ministère des Travaux publics, du FANEIR, de Porteo et de la BGFIBank, le chef de l’État a tenu à rappeler le caractère prioritaire de cet axe routier, qui relie la capitale, Libreville, au Sud-Est du pays — à savoir les provinces de l’Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué — en traversant celles du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo.

Longue de 306 kilomètres, cette route stratégique lancée sous Omar Bongo Ondimba n’est pas un simple projet d’infrastructure. Elle est un levier de transformation : désenclavement des régions, réduction des coûts de transport, meilleure fluidité des échanges, et surtout relance durable de la croissance nationale. Elle a d’ailleurs hérité d’un surnom qui en dit long : la route économique.

Pour Oligui Nguema, il ne s’agit plus de tergiverser. Le temps est à l’action, et les partenaires techniques et financiers présents autour de la table semblent prêts à accélérer. Il s’agit de raccorder le pays à lui-même, de briser l’isolement de l’intérieur pour qu’enfin, du nord-ouest au sud-est, le Gabon circule, commerce et prospère.

L’enjeu est aussi politique que symbolique. En relançant ce chantier, le Président envoie un message clair : le développement ne s’annonce plus, il se construit — bitume après bitume, kilomètre après kilomètre.