Port-Gentil : 5 ans de prison pour un braqueur de 26 ans, reconnu coupable de vol à main armée

Cinq ans de réclusion criminelle. C’est la peine prononcée le vendredi 25 juillet par la Cour criminelle de Port-Gentil contre Mick Junior Odoucka Sangani, un jeune gabonais de 26 ans, jugé pour vol avec usage d’une arme apparente. Reconnu coupable, il a toutefois bénéficié de circonstances atténuantes.

Les faits remontent au 17 août 2021, à Port-Gentil. Vers 13 heures, Ange Gabriel Mouriva, de retour de chez l’épicier de son quartier, est accosté par deux individus qui l’entraînent de force dans un endroit isolé. Là, ses agresseurs le dépouillent de son téléphone portable, ses écouteurs, son chargeur, un bracelet en argent et son portefeuille contenant de l’argent, avant de le menacer avec un couteau.

Le mis en cause et son avocat

Choqué, il alerte ses proches, qui se lancent à la poursuite des agresseurs. L’un d’eux parvient à s’échapper, mais Mick Junior Odoucka Sangani est capturé et remis aux forces de l’ordre. Lors de son audition, le mis en cause n’a pas nié pas les faits. Il reconnaît avoir participé à l’agression et avoir utilisé un couteau pour intimider la victime. Son avocat, Me Remanda Biteghé, a plaidé en faveur d’une approche plus humaine, soulignant que son client avait reconnu les faits dès l’enquête préliminaire, et tout au long de la procédure.

Placé sous mandat de dépôt le 26 août 2021, Mick Junior Odoucka Sangani est resté constant dans ses déclarations. Face à la Cour criminelle, le ministère public avait requis 20 ans de réclusion criminelle, mais les juges ont retenu des circonstances atténuantes. « Pour moi, c’est un procès gagné. J’avais foi en une décision plus clémente. Mon client s’en sort avec une peine réduite », s’est félicité Me Remanda Biteghé à la sortie de l’audience.

Condamné à 5 ans de réclusion criminelle et aux dépens, le jeune homme, compte tenu de la durée déjà passée en détention préventive, pourrait être libéré dans un an. « Je lui ai clairement dit que, maintenant qu’il a bénéficié d’une peine relativement souple, on espère qu’on ne le reverra plus ici », a conclu son avocat.