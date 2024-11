Référendum : le Mouvement citoyen des Volontaires de la Liberté appelle à voter « Oui »

Depuis le début de la campagne référendaire le 6 novembre, les voix en faveur du « Oui » au prochain référendum constitutionnel se multiplient au Gabon. Parmi les plus fervents soutiens, le Mouvement citoyen des Volontaires de la Liberté (MCVL) a réuni plusieurs organisations alliées, telles que le CAPPE, l’UGSR, l’USEG, et la Coalition des syndicats du Gabon (CSG), pour encourager la population à approuver la nouvelle constitution lors du vote prévu le 16 novembre.

Le MCVL a tenu samedi une cérémonie symbolique au siège de son mouvement à Libreville, marquée par la tenue du 2ᵉ Congrès National Extraordinaire autour du thème : « Le référendum constitutionnel : Quel avenir pour le Gabon ? ». Ce congrès a rassemblé les dirigeants et représentants des organisations membres, ainsi que des partisans, pour débattre des enjeux de cette réforme constitutionnelle, perçue comme une étape cruciale pour l’avenir du pays.

Le soutien du MCVL pour un « Oui » au référendum

Au cours de cet événement, le MCVL et le CAPPE ont annoncé leur décision collective de soutenir le « Oui » au référendum. Emmanuel Mve Mba, président national du MCVL et du CAPPE, a souligné l’importance de cette nouvelle constitution pour le changement du Gabon. « Il y a beaucoup d’avancées significatives qui nous ont permis de dire qu’effectivement, à travers cette constitution, le Gabon va changer et le Gabon doit changer », a-t-il affirmé.

Une vue de l’assistance

Selon Mve Mba, la décision du MCVL de soutenir le référendum n’a pas été prise à la légère. Le mouvement a attendu que la constituante, le Parlement, le gouvernement et le CTRI examinent et adoptent le texte avant de se prononcer, assurant ainsi que la réforme constitutionnelle bénéficie d’une solide légitimité institutionnelle.

Une mobilisation citoyenne pour l’avenir de la République

Les leaders du MCVL considèrent ce référendum comme un moment crucial pour tous les Gabonais, loin des enjeux partisans. « C’est une affaire de tous les Gabonais et non d’un seul individu », ont-ils insisté, expliquant que leur engagement vise à soutenir la République plutôt qu’un groupe particulier. « Personne n’est candidat à ce référendum, le seul candidat, c’est notre constitution gabonaise », a rappelé Emmanuel Mve Mba.

Les membres du MCVL

Ce message de patriotisme a résonné tout au long du congrès, où le MCVL a renouvelé son appel à la population pour qu’elle participe massivement au vote et soutienne cette réforme. Pour Mve Mba, le référendum offre une rupture avec le passé, en promettant une constitution stable et différente des précédentes réformes, souvent perçues comme éphémères et imposées par le pouvoir déchu.

« En tant que patriotes, nous nous sommes engagés aujourd’hui à dire oui à cette constitution qui nous semble différente des institutions revisitées tous les trois mois par le pouvoir déchu », a conclu Mve Mba, invitant les Gabonais à voter en faveur d’une nouvelle ère politique pour le Gabon.