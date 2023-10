Le RAF 2023 sur les systèmes financiers africains en mutation les 20 et 21 octobre à Bruxelles

Lancé en 2014, le Rebranding Africa Forum (RAF) attend du beau monde pour sa 9e édition du 20 au 21 octobre à Bruxelles (Belgique). Considéré comme le plus grand forum économique en Belgique consacré à l’Afrique, l’évènement aura cette année pour thème : « Les systèmes financiers africains en mutation, concilier authenticité & modernité : les chemins de l’inclusion financière ». Deux jours de réflexion et une soirée de gala des Rebranding Africa Awards sont au menu.

Une trentaine d’experts économiques venus des quatre coins du globe et des acteurs politiques dont le président Sierraléonais Julius Maada Bio vont se donner rendez-vous durant deux jours dans la capitale belge pour le RAF 2023. Parmi eux Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) ou encore George Agyekum Donkor, président de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).

L’affiche de l’évènement

Pour cette 9e édition très attendue, le thème choisi est en phase avec le développement extraordinaire des systèmes financiers africains depuis une vingtaine d’années en Afrique, dans le sillage de la révolution numérique engendrant avec elle une véritable révolution financière. Autant l’Afrique a fait un bon technologique en passant de la quasi absence de téléphonie fixe à la révolution du téléphone mobile, autant elle est en effet en voie d’en réussir une autre, celle du déficit d’institutions bancaires et de leur absence en milieu rural, à la banque mobile aux quatre coins du continent.

Le spot officiel des RAF2023

Si la première journée du vendredi 20 octobre sera réservée aux allocutions d’ouverture, la seconde qui aura lieu à l’Hôtel DoubleTree by Hilton enregistrera les communications inaugurales de 6 hautes personnalités parmi lesquelles Eng. Hani Salem Sonbol CEO d’International islamic trade finance corporation (ITFC), André Flahaut ministre d’État du Royaume de Belgique, Serge Ekué président de la Banque Ouest-Africaine de développement (BOAD) ou encore Kanayo Awani vice-présidente exécutive de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

Le panel 1 prévu ce samedi

Le programme de cette journée capitale de samedi 21 octobre prévoit plusieurs panels dont « Les modèles de financement des économies africaines. Etat des lieux et perspectives » animé notamment par Abdoul Salam Bello, executive director de World Bank Group ou encore Ottoniel Dos Santos, secrétaire d’Etat aux Finances de la République d’Angola. Les deux autres panels au menu sont « Fintechs et inclusion financière en Afrique » et « Les Banques traditionnelles ont-elles un avenir ? ». Tout un programme donc !

La clôture de ce forum haut en couleur se fera autour de la traditionnelle soirée de gala des Rebranding Africa Awards. Les prestigieuses récompenses promeuvent des personnalités de premier plan qui, par leurs actions quotidiennes dans leurs domaines d’intervention respectifs, tracent les sillons du développement et amènent les autres à changer leur regard sur notre continent. Un double évènement que vous pourrez vivre grâce à la présence des envoyés spéciaux de la rédaction d’Info241.

Cliquez ici pour télécharger le programme complet du Rebranding Africa Forum 2023