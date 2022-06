RDC vs Gabon : la Fecofa et la CAF confirment le report du match pour ce samedi à 21h00 !

Après plusieurs tractations, la Fédération congolaise de football association (Fecofa) a accepté le report du match de ce samedi initialement prévu à 17h à 21h tel que réclamé par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) dans une seconde tentative de sauver la rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023.

C’est la Fecofa qui l’a annoncé ce samedi à 11h00 sur Facebook. « ELIM CAN 2023 : LA CAF DECALE LE MATCH RDC - GABON CE SAMEDI A 21H00 », indique la fédération congolaise. Et confirmé il y a quelques minutes par un communiqué de la CAF parvenu à la rédaction d’Info241. « Le match de qualification comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre la RD Congo et le Gabon débutera désormais à 21h00, ce samedi 04 juin 2022 au stade des martyrs de Kinshasa », martèle la CAF.

Avant d’indiquer : « Le coup d’envoi, initialement prévu à 16h00 (GMT, ndlr), a été reporté en raison de l’arrivée tardive de l’équipe du Gabon en RD Congo ». Un bon compromis pour le Gabon qui sauve les meubles d’une crise qui va laisser des traces. Le Gabon toujours bloqué en Espagne pour des soucis d’avion, a déjà envoyé une première délégation de 17 joueurs qui arrivera à 17h30 à Kinshasa. La seconde partie de la délégation dont 7 joueurs, devrait rallier la RDC dans les prochaines heures.