Karaté : La ligue de l’Estuaire s’est choisie Thibault Ngassi comme président jusqu’en 2029 !

Coup de pied dans la fourmilière du karaté estuarien. Ce samedi, Me Thibault Ngassi a été élu à la tête de la Ligue de karaté-do et arts martiaux affinitaires de l’Estuaire (Lekama) pour un mandat de quatre ans, raflant 17 voix contre 15 à son adversaire Me Patrice Nendjot. Une victoire à l’arrachée, mais symbolique, tant la campagne a laissé entrevoir les divisions internes de la maison Lekama.

Absent du scrutin, Patrice Nendjot a dû se contenter d’être représenté par une membre de son bureau, Mariame Ndembi Allassan. Un désistement qui n’a visiblement pas rassuré l’électorat, composé de 32 clubs, dont 17 ont opté pour le changement, malgré l’ambiance pesante dans la salle et la présence de la directrice provinciale des Sports, Bérengère Minang. Ancien secrétaire général de la Ligue, Ngassi connaît la maison comme sa poche – il faudra désormais qu’il la répare.

« Ce n’est pas une victoire personnelle, mais celle de toute la discipline », a-t-il lancé avec diplomatie, avant d’ajouter que la priorité serait la réconciliation. Un mot fort, dans un climat où le tatami a trop souvent laissé place aux règlements de comptes en coulisses. Reste à voir si, une fois les saluts protocolaires passés, les kata de bonne volonté tiendront plus longtemps que les vieilles rancunes.