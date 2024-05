RDC : le principal aéroport du pays fermé après la sortie de piste d’un avion

Un avion de la compagnie Serve Air a dérapé dimanche 5 mai de la piste d’atterrissage à l’aéroport international de N’Djili à Kinshasa, entraînant la fermeture temporaire des installations aéroportuaires. Les premières informations indiquent que l’incident a endommagé les réacteurs de l’appareil, mais aucune victime n’est à déplorer.

La sortie de piste a perturbé le trafic aérien à destination et en provenance de la capitale congolaise. Des vols internationaux, notamment ceux d’Air France et de Brussels Airlines, ont été déviés vers d’autres aéroports. Les autorités aéroportuaires travaillent à sécuriser la situation et à dégager la piste pour permettre une reprise rapide des opérations.

La Régie des Voies Aériennes (RVA) est mobilisée pour dégager la piste bloquée. L’objectif est de rétablir un trafic aérien normal à N’Djili, le principal aéroport du pays. Les autorités assurent qu’aucun blessé n’est à déplorer et qu’un plan d’urgence est en place. Cependant, les retards accumulés entraîneront probablement de nouvelles perturbations dans les heures à venir. La priorité est désormais d’évaluer les dégâts et de garantir la sécurité des opérations aériennes.