RD Congo : Un premier cas Covid-19 du variant Omicron détecté dans le pays

La République démocratique du Congo (RDC) a signalé, lundi, la présence du variant Omicron sur son territoire qui connaît une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 depuis plus d’une semaine. « Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention tient à informer officiellement l’opinion tant nationale qu’internationale, de la survenue de la quatrième vague de la pandémie Covid-19 en RDC. Les données scientifiques confirment bel et bien la circulation du variant Omicron sur notre territoire », souligne un communiqué parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241.

Le ministère indique que des instructions « fermes » ont été données aux différents services afin de redoubler de vigilance sanitaire dans les « aéroports, ports ou tout poste frontalier pour limiter l’importation du nouveau variant » dans le pays. La survenue de cette quatrième vague et du variant tant redouté coïncide avec la recrudescence de la grippe saisonnière, « qui elle aussi, présente certains symptômes similaires à ceux de la Covid-19, notamment la toux prolongée, la fièvre, la céphalée, la fatigue, les courbatures, la faiblesse », précise le communiqué. Le pays enregistre des pics successifs des cas ces derniers jours avec notamment 638 nouveaux cas détectés vendredi dernier. La capitale Kinshasa passe en tête du classement des provinces touchées par cette nouvelle vague avec au moins 557cas confirmés le même jour. Malgré l’augmentation des cas, le taux de létalité reste encore stable et faible. Forte de ses plus de 80 millions d’habitants, la RDC n’a enregistré que 1 117 décès parmi les 62 427 cas détectés depuis l’apparition du premier cas, en mars 2020, d’après les chiffres officiels. Les autorités comptent sur une vaccination massive pour atteindre l’immunité collective.