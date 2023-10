PRNEWS.IO s’étend sur le marché africain avec la collaboration d’Info241

PRNEWS.IO, une plateforme européenne de premier plan pour le contenu sponsorisé, se développe sur le marché des médias africains grâce à son dernier partenariat avec Info241, un média d’information indépendant dédié à l’actualité du Gabon, de toute l’Afrique et du monde entier. Cette collaboration est une étape importante pour PRNEWS.IO, qui réaffirme son engagement à fournir à ses clients une exposition efficace de leur marque et des opportunités d’engagement sur le dynamique marché africain.

Info241 est connu pour être une source d’information fiable, offrant une couverture approfondie et des articles perspicaces sur divers sujets, y compris la politique, la société, l’économie, le sport et les nouvelles mondiales. En mettant l’accent sur la fourniture d’un contenu de haute qualité, Info241 s’est constitué un lectorat fidèle et a acquis la réputation de fournir des informations exactes et intéressantes à son public diversifié.

L’objectif ultime : une exposition optimale pour les clients

Ce partenariat stratégique permet aux clients de PRNEWS.IO d’atteindre efficacement leur public africain cible, en renforçant la reconnaissance de la marque, la fiabilité et l’interaction avec les clients grâce au placement de contenu sponsorisé sur une plateforme réputée. En retour, Info241 a accès à un plus grand nombre de marques et d’entreprises cherchant à établir une présence en ligne convaincante, ce qui enrichit l’offre de contenu sur sa plateforme.

« Grâce à ce partenariat avec Info241, nous permettons à nos clients d’étendre la portée de leur marque au Gabon et dans d’autres pays africains, d’asseoir leur autorité et de s’adresser à un public très ciblé. Ensemble, nous nous assurons que les messages de nos clients atteignent les bonnes personnes au bon endroit », déclare Alexander Storozhuk, membre du Forbes Business Council et fondateur de la plateforme PRNEWS.IO.

Pour obtenir un article sur Info241, il suffit de visiter la page dédiée sur la plateforme PRNEWS.IO et de sélectionner les options qui correspondent le mieux à vos besoins, y compris la publication seule, les services de rédaction, la traduction, et plus encore.

« Nous sommes ravis de nous associer à PRNEWS.IO, une plateforme réputée qui nous permet d’étendre notre portée et d’entrer en contact avec un plus grand nombre de marques et d’entreprises », déclare Cédrin Mounziégou, directeur de la publication d’Info241. « Grâce à cette collaboration, nous pouvons fournir à nos lecteurs des informations et des perspectives encore plus précieuses, tout en offrant aux marques une occasion unique de présenter leur expertise et leurs offres dans notre média. Ensemble, nous sommes prêts à offrir une valeur exceptionnelle à notre public et à nos clients ».

En réunissant l’expertise de PRNEWS.IO en matière de contenu sponsorisé et l’influence locale d’Info241, ce partenariat renforce le paysage en ligne pour les marques et les médias, en offrant de meilleures opportunités de captiver les audiences et d’avoir un impact durable dans le monde numérique.

À propos de PRNEWS.IO

PRNEWS.IO facilite le partage d’informations et d’histoires entre les entreprises et les journalistes, les blogueurs et les médias du monde entier. Grâce à sa on-demand content marketing platform , les entreprises peuvent acheter directement des spots pour leurs articles en format natif sur plus de 100 000 sites d’information réputés dans 198 pays, sans processus d’embauche ni engagement à long terme.

Fondée par des Ukrainiens en Estonie en 2018, PRNEWS.IO fonctionne sur un modèle de service en tant que produit (SaaP), utilisant le big data pour permettre des communications de marque prévisibles par le biais d’articles de presse. L’entreprise est également un fournisseur de services du programme d’identité et de statut numériques émis par le gouvernement estonien, appelé e-Residency.