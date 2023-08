Présidentielle gabonaise : Alternance 2023 situe la victoire d’Albert Ondo Ossa à plus de 70%

A la suite de la déclaration de la plateforme Alternance 2023 de France annonçant la victoire du Pr Albert Ondo Ossa selon les résultats issus de cette partie de la diaspora, le porte-parole du candidat consensuel est lui également revenu ce lundi après-midi sur la large victoire qui se dessine pour le candidat de l’opposition, selon les premiers dépouillements officiels. Au cours d’un point de presse, Mike Jocktane a révélé les irrégularités et les tendances des urnes.

La version audio de cette déclaration transmise par téléphone

Voici l’intégralité de la déclaration de presse du 28 août d’Alternance 2023 relative à la présidentielle du 26 août 2023 :

Mesdames, Messieurs, Chers Compatriotes,



Notre prise de parole de ce jour se fait dans un contexte particulièrement grave puisque nous sommes médiatiquement coupés du monde. Nul doute que les tendances électorales nationales très favorables à notre candidat ont contraint les forces de l’inertie d’en face à couper le réseau internet et à bloquer le signal de certains médias internationaux qui ne relayaient que les faits dans leur réalité.

Parmi ces faits, on notait entre autres, l’ouverture tardive des bureaux de vote, soit 4 à 6 heures après l’heure légale d’ouverture ; on notait par endroit la présence des bulletins de vote des candidats qui avaient pourtant notifié le retrait de leur candidature auprès du Centre Gabonais des Elections (CGE) ; on signalait dans certains centres de vote l’absence du bulletin de vote de notre candidat, le Pr. Albert Ondo Ossa.

En dépit de ces faits qui trahissent l’impréparation du pouvoir finissant, nos compatriotes-électeurs se sont largement mobilisés en faveur de notre candidat. Pour cela, le Pr. Albert Ondo Ossa adresse ses très sincères remerciements pour le choix porté sur sa modeste personne.

A ce stade de la compilation des résultats, la consolidation de plus de 50% des votes fait apparaître que notre candidat réunit plus de 70% des suffrages exprimés.

Cette tendance était déjà vérifiable lors du dépouillement des urnes dans la province de l’Estuaire. Dans une forte majorité des bureaux de vote, le candidat d’Alternance 2023 est arrivé en tête du scrutin avec des écarts considérables face au premier de ses concurrents. Ce qui, à l’observation, a justifié la coupure du réseau internet dans le seul but d’éviter la divulgation de ces résultats et de retarder leur compilation par nos équipes.

Ces pratiques qui s’érigent contre la transparence et la liberté d’expression et de communication, au point de paralyser des pans entiers de l’économie nationale – dans les banques, les entreprises de services, les hôpitaux, les assurances, les aéroports et les ports…- démontrent que la fébrilité du pouvoir sortant et sa tentative de s’imposer à nouveau contre la volonté majoritaire des Gabonaises et des Gabonais.

Il nous revient à cet effet que certains scrutateurs, notamment dans les provinces du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué, sont l’objet d’intimidations en vue de procéder à la modification des procès-verbaux en défaveur de notre candidat, le Pr. Albert Ondo Ossa.

Dans plusieurs autres localités, le dépouillement des opérations de vote n’a pas donné lieu au renseignement des procès-verbaux dans les bureaux de vote. Les urnes ayant été déplacées vers certaines commissions électorales locales en violation flagrante de l’article 104 du Code électoral.

C’est donc le lieu et le moment d’interpeller nos compatriotes qui gravitent autour de ce pouvoir plus que jamais dépourvu de légitimité, principalement celles et ceux autour de M. Ali Bongo Ondimba, sur la nécessité de s’incliner humblement devant la volonté du Peuple gabonais.

A cet égard, nous interpellons nos compatriotes du Centre Gabonais des Elections (CGE) et du Parti Démocratique Gabonais (PDG) qui n’ont pas à craindre ce changement de pouvoir et l’alternance voulue dans les urnes par nos compatriotes. Faut-il d’ailleurs rappeler, au regard des suffrages très favorables à notre candidat, que certains compatriotes du PDG ont voté pour le changement et l’alternance ?

En nous engageant dans ces élections, nous avons les uns et les autres déclarés au pays et au monde que nous les voulions apaisées, sans violence et sans mort. Nous voulons préserver la paix au terme de ce processus électoral.

Au Peuple gabonais, nous disons : « N’ayez pas peur ! »

Ce qui est désormais attendu de M. Ali Bongo Ondimba est qu’il accepte le choix souverain du Peuple gabonais ; qu’il le respecte et qu’il organise sans effusion de sang la passation du pouvoir en faveur du Pr. Albert Ondo Ossa.

Notre candidat renouvelle, à tous nos compatriotes, sans exclusive, son invitation à la discipline et à l’ordre. Il s’adressera prochainement au Peuple gabonais.

Que Dieu bénisse le Gabon ! Je vous remercie.

Pour la Plate-forme Alternance 2023

Le Président

Mike Jocktane

Directeur de Campagne