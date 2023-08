Présidentielle gabonaise : Alternance 2023 annonce la large victoire d’Albert Ondo Ossa en France

Ci-après l’intégralité de ce communiqué de presse du 28 août :

Au lendemain du vote auquel 846 822 électeurs gabonais étaient appelés pour la désignation du Président de la République, des Députés, des conseillers municipaux et départementaux, la plate-forme d’Alternance 2023 de France tient à saluer la forte mobilisation des gabonais aussi bien en France qu’au Gabon.

Malgré les très nombreux obstacles et autres manigances du pouvoir Bongo-PDG pour confisquer le vote une fois de plus, en violation flagrante des textes et des règles électorales, les gabonais épris de changement se sont mobilisés comme un seul homme, en moins d’une semaine de campagne, pour porter le Professeur Albert ONDO OSSA, candidat Consensuel de l’opposition, à la tête du pays.

En France, et dans quasiment tous les pays où la diaspora gabonaise a pu voter, les résultats écrasants obtenus par le Professeur Albert ONDO OSSA (tournant en moyenne autour de 88,38%), démontrent à suffisance la volonté de changement du peuple gabonais.

A ce jour, malgré la coupure de l’internet, malgré l’absence d’observateurs internationaux, et le refus d’accréditation de la presse internationale, les résultats dont nous disposons font état d’une très large victoire du Candidat Consensuel qui ne peut plus être rattrapé par le président sortant.

La Coordination France de la plate-forme Alternance 2023 attend avec impatience, que le Centre Gabonais des Elections (CGE) proclame les résultats qui confirment la large victoire du Professeur Albert ONDO OSSA, 4e Président de la République gabonaise pour les 5 prochaines années.

En attendant, la Coordination Générale France d’Alternance 2023 appelle tous les gabonais de France, et des autres pays, ainsi que ceux du Gabon à rester vigilants et prêts à défendre la victoire du peuple.

Fait à Paris, le 28 août 2023

Pour la Coordination Générale France

Les porte-Paroles du Candidat d’Alternance 2023

José BERRE

Bruno ELLA NGUEMA

Armelle MOUTSINGA

Gloria Mika NDZILA