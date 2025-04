Présidentielle 2025 : Oligui Nguema dévoile ses priorités dans le Haut-Ogooué

En campagne dans le Haut-Ogooué ce dimanche, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat indépendant à la présidentielle, a réaffirmé à Franceville, Okondja et Moanda sa volonté de « bâtir » un Gabon tourné vers le progrès. Devant ses partisans, il a mis en avant un projet axé sur l’accès à l’eau, l’électricité, l’emploi, la santé, les routes et l’économie verte.

S’appuyant sur ses réalisations dans la province, il a évoqué la mise en service de la mine d’Okouma, la cité de relogement à Mangoungou, et le lancement de projets sécuritaires et industriels. Il a également annoncé la construction de deux stations d’eau à Moanda, la création de 160 000 emplois et un fonds de 20 milliards injecté dans la Banque de commerce pour soutenir les jeunes entrepreneurs.

Oligui Nguema a promis la relance de la Transgabonaise, de nouveaux hôpitaux, une usine de manganèse à Mounana, une autre de fer à Benguia, et la reprise de l’uranium à Mounana. « Je ne suis pas un politicien, mais un bâtisseur », a-t-il lancé, appelant à un vote massif en sa faveur le 12 avril.