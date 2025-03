Présidentielle 2025 : le matériel électoral déjà prêt à plus de 90% pour le scrutin du 12 avril

À quelques semaines du scrutin présidentiel gabonais prévu le 12 avril, la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) et l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER) affichent leur optimisme quant à l’état de préparation logistique du scrutin. Une visite conjointe de ces deux institutions, mercredi à Libreville au siège de l’imprimerie privée Multipress, principal fournisseur du matériel électoral, a permis de constater que plus de 90% des équipements nécessaires sont déjà prêts.

Sous la conduite du ministre de l’Intérieur, Herman Immongault, également président de la CNOCER, la délégation a pu évaluer la disponibilité des urnes, isoloirs, documents électoraux et autres matériels indispensables. Une simulation de bureau de vote a aussi été réalisée pour tester la mise en place des dispositifs sur le terrain. Photo de famille Les autorités électorales se sont dites satisfaites du niveau d’exécution du cahier de charges par le prestataire. Ce niveau d’achèvement est perçu comme une garantie du bon déroulement de l’élection, alors que le pays se prépare à un scrutin jugé crucial. Les enveloppes électorales déjà fin prêtes Seule ombre au tableau, l’impression définitive des bulletins de vote demeure suspendue à la décision de la Cour constitutionnelle sur le contentieux préélectoral sur 13 des 19 candidatures recalées qui devrait connaitre son épilogue ce jeudi. Néanmoins, les responsables de la CNOCER et de l’ACER assurent que les délais seront respectés.