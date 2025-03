Présidentielle 2025 : Déjà 109 observateurs électoraux aux portes du scrutin du 12 avril

À quelques jours de l’élection présidentielle gabonaise du 12 avril, le processus d’accréditation des observateurs électoraux s’accélère. Ce lundi 24 mars, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, président de la CNOCER, a tenu une réunion de suivi avec la Commission spéciale chargée de l’accueil et de l’encadrement des observateurs. L’objectif était de faire un bilan d’étape sur l’enregistrement des observateurs nationaux et internationaux.

À la date d’hier, 109 dossiers ont été reçus et seront soumis à l’approbation du président de la CNOCER. Ces observateurs joueront un rôle clé dans le bon déroulement du scrutin, en veillant à la transparence et à l’intégrité du processus électoral. Le retour des observateurs électoraux, décidé lors du Dialogue national inclusif, avait déjà été expérimenté lors du référendum. Cette première phase a permis d’ajuster les dispositifs en vue de l’élection présidentielle. Les membres de la CNOCER et de la commission spéciale des observateurs La Commission spéciale, créée par le nouveau Code électoral, rassemble depuis le 11 mars des représentants des ministères impliqués dans l’organisation du scrutin. Sa mission est d’assurer une supervision efficace et de proposer des solutions concrètes aux défis liés à l’observation électorale. La transparence du vote est un enjeu majeur pour les autorités, qui veulent garantir un processus crédible aux électeurs et aux candidats. Pour rappel, le délai de dépôt des dossiers pour les observateurs est fixé à ce lundi 31 mars. En attendant cette échéance, la Commission spéciale poursuit l’examen des demandes et l’évaluation des moyens logistiques nécessaires à l’accueil des observateurs. Leur présence sur le terrain dès les premiers jours de la campagne sera un indicateur crucial pour le bon déroulement du scrutin. Dans les prochains jours, une réunion tripartite entre la CNOCER, l’ACER et la Commission spéciale permettra de finaliser les modalités d’accréditation et d’encadrement. Cette concertation vise à garantir un cadre clair et structuré pour les observateurs, afin qu’ils puissent remplir leur mission en toute indépendance.