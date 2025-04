Présidentielle 2025 : Brice Clotaire Oligui Nguema élu dès le premier tour avec 90,35 % des voix

Après une longue attente, le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault a proclamé, ce dimanche 13 avril peu après 16h30, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril. Dans un auditorium du ministère bondé, le président de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du reférendum (CNOCER) a livré les chiffres tant attendus par la population et la communauté internationale.

Sans grande surprise, Brice Clotaire Oligui Nguema s'impose très largement avec 575 222 voix , soit 90,35 % des suffrages exprimés. Ce score conforte les tendances observées dans plusieurs provinces au cours de la nuit électorale. Il dépasse largement la majorité absolue requise, ce qui le déclare élu dès le premier tour. Résultats provisoires - Territoire national Candidat Nombre de voix Pourcentage Brice Clotaire Oligui Nguema 563 849 92,35 % Alain Claude Bilie-By-Nze 17 489 2,86 % Joseph Lapensée Essingone 2 898 0,47 % Chaning Zenaba Gninga 2 192 0,36 % Stéphane Germain Iloko Boussengui 2 031 0,33 % Alain Simplice Boungoueres 1 796 0,29 % Axel Stophène Ibinga Ibinga 805 0,13 % Thierry Yvon Michel N'Goma 613 0,10 % Total suffrages exprimés 610 673 100 % Le scrutin a enregistré une participation de 70,4 %, soit 636 606 votants sur 908 916 inscrits . Le ministre a expliqué cette baisse par rapport aux estimations initiales par des difficultés logistiques, notamment pour les électeurs de l'étranger, dont une partie n'a pu voter.

