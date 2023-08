Présidentielle 2023 : Et si le futur président du Gabon était... Paulette Missambo !

Les femmes jouent un rôle primordial au sein de la famille gabonaise. En politique, elles sont pour le moins présentes, malgré des lois et l’instauration d’une décennie de femme décrétée par Ali Bongo. Plus qu’un slogan, et si une femme parvenait enfin au sommet de l’Etat gabonais au soir du 26 août ? C’est l’ambition poursuivie par la candidate de l’Union nationale, Paulette Missambo, qui vient d’enregistrer le ralliement du premier parti d’opposition gabonaise : Les Démocrates ! Les deux formations ont paraphé ce mari, un protocole d’accord devant la presse.

Paulette Missambo pourrait bien ravir le 26 août prochain le fauteuil présidentiel à Ali Bongo dans quelques jours. Avec un projet de société qui séduit de plus en plus les citoyens gabonais en mal d’alternance, la première femme leader d’un parti politique d’envergure collectionne désormais les ralliements de ses pairs à sa candidature. Ce mardi 8 août, le tour est revenu au parti Les Démocrates d’annoncer que cette femme de poigne serait sa représentante à la joute présidentielle du 26 août. La conférence de presse de ce début d’après-midi « Les citoyens gabonais ont toujours demandé aux acteurs politiques de s’unir, de travailler ensemble », a d’entrée indiqué ce mardi le premier vice-président et président par intérim de LD Philippe Nzengue Mayila au cours d’un point de presse au siège de cette formation politique à Libreville. Après des assises tenues hier, « C’est donc à la quasi unanimité que l’ensemble de nos responsables et de nos militants » ont décidé d’apporter leur « soutien total à Madame la candidate de l’Union nationale (..) Paulette Missambo à la présidentielle du 26 août 2023 », a t-il annoncé. Un ralliement qui n’a pas laissé de marbre l’intéressée, également présente au cours de cette annonce d’alliance politique avec les LD. « Nous devons tous mettre le Gabon à la première place au-dessus de tous les intérêts pour ne considérer que l’intérêt général », a déclaré Paulette Missambo, ravie d’avoir trouvé une alliance entre l’Union nationale et Les Démocrates autour de sa candidature. « J’apprécie votre engagement à nos côtés pour qu’ensemble nous puissions cheminer, pour construire un Gabon pour tous, un Gabon meilleur où chacun aura sa place », a-t-elle ajouté. La candidate qui engrange les soutiens dans une opposition gabonaise toujours en quête d’une candidature unique, n’a pas manqué de lancer un appel à l’ouverture. « Oui, cela nous oblige chacun à s’ouvrir à l’autre, s’ouvrir aux autres gabonais. Cette alliance nous oblige chacun à donner le meilleur de nous-même pour qu’effectivement nous gagnons cette présidentielle », a précisé Paulette Missambo. « Nous devons ensemble travailler pour restaurer une République pour tous, redonner au Gabonais sa dignité et sa fierté. Oui, nous pouvons le faire ensemble en nous donnant la main », a-t-elle conclu. Paulette Missambo prend là une sérieuse option dans la course à la candidature unique de l’opposition à la présidentielle qui arrive à grand pas. Une perspective qui devrait voir le jour au sein de la plateforme Alternance 2023 rassemblant les principaux candidats sérieux à la succession d’Ali Bongo. Parmi eux le révérend Mike Jocktane, Albert Ondo Ossa, Raymond Ndong Sima ou encore Alexandre Barro Chambrier. Un suspens qui perdure à une quinzaine de jours de cette présidentielle à haut risque qui scellera pour les 5 prochaines années, l’avenir du Gabon.