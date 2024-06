Port-Gentil : Une fillette de 6 ans et un nourrisson retrouvés morts chez leur grand-mère

Un double drame est survenu dimanche dernier dans la capitale économique gabonaise. Un nourrisson de 11 mois et de sa cousine de 6 ans ont perdu la vie dans des circonstances mystérieuses au domicile de leur grand-mère, le 9 juin au quartier Siby à Port-Gentil. Des corps qui ont conduit à l’ouverture d’une enquête par les autorités compétentes pour déterminer les causes réelles de ce drame.

Les corps sans vie des deux enfants ont été découverts au domicile de leur grand-mère, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. La macabre découverte a été faite vers 10 heures, et les enfants ont été immédiatement conduits au centre hospitalier régional de Bendjé pour des soins. Malheureusement, ils étaient déjà décédés. « Nous sommes rentrés après avoir vendu au marché. Ma fille a même fait des achats pour son bébé. Elle est allée voir l’enfant dans la chambre et a crié en disant que l’enfant était mort », a déclaré la grand-mère, Marie Bayone.

La grand-mère meurtrie

Pour l’instant, une enquête est en cours, mais rien ne permet encore de déterminer si les enfants ont consommé des substances toxiques en l’absence des parents. « J’ai couru pour apporter secours. On a secoué l’enfant, versé de l’eau, mais il ne réagissait pas. L’autre, qui dormait à côté du bébé, ne réagissait pas non plus. Comment pleurer trois corps ? », se demande la grand-mère, qui avait déjà enterré l’une de ses jumelles la semaine précédente.

La mère de la fillette, Winnie Claude Mboumba, a expliqué à Info241 que la charge des enfants avait été confiée à leur grand-mère maternelle pour le week-end. Arrivés jeudi dernier en fin d’après-midi chez leur grand-mère, les journées de vendredi et samedi s’étaient déroulées sans incident. « Ma mère m’a demandé les enfants pour le week-end. Je les ai laissés partir. À 3h du matin, on est venu me réveiller pour me dire que l’enfant était décédé », raconte-t-elle.

La mère des victimes

Les corps transférés au centre hospitalier régional de Bendjé ont montré des signes inquiétants. « De la mousse sortait de la bouche, des fourmis étaient présentes, et le petit garçon saignait au niveau des parties génitales », indique la mère de la fillette décédée. L’enquête ouverte n’a pas encore révélé les causes précises de ces décès tragiques. « Les enfants sont morts comme des chiens. Je ne sais pas s’ils ont été empoisonnés ou non », s’interroge la grand-mère. Sous ordre du procureur de la République, le corps du nourrisson a été transféré dans un cimetière pour y être enterré, tandis que celui de sa cousine demeure à la morgue.