Port-Gentil : Un jeune braqueur gabonais renvoyé en prison après avoir fait plusieurs victimes

Un hors-la-loi de plus a rejoint mercredi les rangs du milieu carcéral de la ville de Port-Gentil. Il s’agit de Brice Kelly Mavoungou, alias « Then », un gabonais d’une vingtaine d’année, déjà pensionnaire de la maison d’arrêt de la ville, qui cette fois est accusé de plusieurs vols à main armée perpétrés dans différents quartiers de la capitale économique du Gabon.

La Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil a délivré un mandat de dépôt, le mercredi 7 août, à l’encontre de Brice Kelly Mavoungou, un Gabonais de 21 ans, accusé de vol avec arme. Les faits se sont déroulés dans plusieurs quartiers de la ville de Port-Gentil. Alors que les citoyens s’apprêtent à se reposer, ce jeune homme, à peine majeur, arpente les rues sombres de la cité pétrolière, dépouillant les honnêtes gens à l’aide d’un couteau.

Plusieurs victimes dépouillées

Peu importe sa cible, il n’hésite pas à sortir son arme pour menacer et dérober ses victimes. « Je suis impliqué dans plusieurs braquages. J’ai dépouillé plusieurs personnes de leurs biens, notamment de leur argent, téléphone et sac. Je sors mon arme pour dissuader ceux qui me poursuivent », a confessé le suspect Brice Kelly Mavoungou présenté à la presse.

Une autre vue du braqueur présumé

Depuis près d’un an, le mis en cause s’est lancé dans une activité criminelle sans issue, malgré l’éducation qu’il a reçue de son grand-père, selon les témoignages de son voisinage. Sans scrupules, il n’hésite pas à braquer ses victimes avec une arme blanche avant de s’enfuir. Ce père d’un enfant a succombé à la tentation de la vie facile, s’adonnant à une vaste série d’extorsions. Les victimes sont innombrables, selon les enquêteurs de la police judiciaire de Port-Gentil, qui ont réussi à capturer le malfrat en cavale depuis plusieurs semaines après avoir été dénoncé par ses complices.

Ventes d’objets volés

« Je revendais les objets volés au marché du Grand Village, parfois pour 40 000 ou 50 000 FCFA, selon l’article. Je vendais dans les marchés ou les ghettos, selon l’endroit où je trouvais un client. J’ai fait ça à tellement de personnes que je ne peux pas donner un chiffre exact », a-t-il précisé. Après avoir volé les biens de ses proies, "Then" se rendait dans différents ghettos de la ville, comme Nyahoulet, Sindara, ou N’tchéngué à la décharge, pour tenter de les revendre et se faire un peu d’argent.

La maison d’arrêt où séjourne depuis 48h le jeune braqueur

« Sincèrement, je regrette mes actes. J’ai privé certaines personnes de leurs biens. J’avoue aussi que je fume la cigarette et le chanvre », a-t-il confié. Ce n’est pas la première fois que ce présumé criminel est confronté à la justice. Il avait déjà été incarcéré pour coups et blessures volontaires, une expérience qui, visiblement, ne lui a pas servi de leçon, au vu de ses nombreuses récidives qui ont fait de nombreuses victimes à Port-Gentil.

« Ce que j’ai vu en prison m’a vraiment fait peur, mais en sortant, j’ai retrouvé mes amis et n’ai pas su garder mon sang-froid. Ce n’était vraiment pas la meilleure chose à faire », a-t-il admis. Pour l’instant, il attend son procès à la maison d’arrêt du Château.