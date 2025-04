Port-Gentil : Début des travaux de la carte scolaire pour une meilleure immatriculation des élèves

Les travaux de la Commission de la carte scolaire ont été ouverts pour 48h ce lundi à Port-Gentil par le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Jean Robert Nguema Nnang. Cette session 2024-2025 vise à optimiser l’organisation du système éducatif local, avec en ligne de mire une immatriculation plus rigoureuse des apprenants. La cérémonie, qui s’est tenue au Centre d’appui pédagogique et logistique de Port-Gentil, a réuni cadres éducatifs, autorités locales, représentants des forces de défense et personnalités civiles.

Présidée par le gouverneur en personne, cette rencontre a pour objectif de mener une révision approfondie de la carte scolaire, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. La démarche vise à améliorer la planification du système éducatif provincial en tenant compte des réalités locales. En présence de la directrice de la zone académique Moyen-Ogooué, Angèle Pélagie Miroukou-Ngoumba, et du directeur de l’Académie provinciale, Pierre Onanga Ossounda, les participants ont été appelés à faire preuve de rigueur, d’objectivité et de compétence pour proposer des solutions concrètes aux déséquilibres observés sur le terrain.

Une vue de l’assistance hier

Répartis en sous-commissions, les acteurs éducatifs travailleront durant trois jours autour du thème : « La restauration de l’école gabonaise pour une éducation inclusive et de proximité : ajuster la carte scolaire pour garantir la réussite de tous ». Ils devront dresser un état des lieux complet, identifier les zones à forte ou faible densité scolaire, et proposer des mesures pour rendre l’offre éducative plus accessible, plus équilibrée et mieux adaptée aux besoins des apprenants.

La carte scolaire actuelle dénombre 120 établissements d’enseignement pré-primaire ; 365 établissements d’enseignement secondaire général (dont 112 publics et 253 privés) ; 26 établissements techniques et professionnels (16 publics et 10 privés) ; et 107 centres de formation professionnelle (15 publics et 92 privés). On y retrouve également 46 agents affectés au centre d’alphabétisation pour 402 apprenants, 81 personnels dans les écoles normales, 58 038 élèves en pré-primaire encadrés par 1 827 enseignants, 250 763 élèves au primaire pour 6 413 encadrants, et 263 168 élèves au secondaire général supervisés par 6 727 enseignants.

Photo de famille des officiels

L’enseignement technique et professionnel regroupe 14 082 élèves, dont 13 644 dans le public. Les centres de formation professionnelle accueillent 3 023 apprenants publics, tandis que 24 814 agents publics sont recensés dans l’ensemble du secteur. Cette cartographie détaillée constitue la base de travail de la commission pour identifier les failles juridiques, infrastructurelles, budgétaires, partenariales ou encore en matière de ressources humaines et d’éducation inclusive. Objectif final : offrir une éducation équitable, de qualité et de proximité à tous les enfants de la province.