Port-Gentil : Les détenus de la prison centrale renforcent leurs capacités en alphabétisation

En collaboration avec la direction de la prison centrale de Port-Gentil, l’ONG Prison et Hôpital pour Jésus Christ a lancé le 26 février dernier, le programme de cours d’alphabétisation des détenus. Ce 6 mars, nos reporters ont surpris la sa section d’appui à l’administration pénitentiaire qui permet un renforcement des bases pédagogiques des personnes en conflit avec la loi.

Occuper utilement les détenus et améliorer leurs chances de réinsertion sociale, telles sont les missions conjointes du projet d’alphabétisation initié par l’ONG Prison et Hôpital pour Jésus Christ. En offrant des perspectives à plus d’une vingtaine de détenus de la maison d’arrêt de Port-Gentil, ce projet contribue également à l’humanisation de l’établissement pénitentiaire.

Une vue de l’opération hier à la prison centrale

« Il s’agissait de poser les bases sur les symboles. J’ai essayé de leur faire comprendre des symboles en français et en mathématiques afin qu’ils puissent former des mots », a expliqué hier à Info241 l’enseignante Cosette Nfono Alloghe.

Plus d’une dizaine d’hommes et près d’une dizaine de femmes, parmi lesquels des condamnés et des personnes placées en détention préventive, bénéficient de ce programme de six mois. L’objectif principal est de contribuer à leur réinsertion sociale une fois libérés, afin de lutter contre l’oisiveté et la récidive. Pour les détenus, l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences variées représente un droit et les rendra plus utiles à la société.

Les détenues également bien présentes

« L’objectif est qu’ils soient capables de former des syllabes, des mots et des textes par eux-mêmes. Mais aussi qu’ils soient capables de se corriger eux-mêmes. Certains m’ont confié n’avoir jamais tenu un stylo ou un crayon », précise-t-elle.

Pour faciliter cet apprentissage, la section d’appui à l’administration pénitentiaire a fourni un lot de matériel didactique, comprenant des tableaux, des bancs, des boîtes de craie, des cahiers demi-brouillons et des boîtes de stylos. Avec un emploi du temps modeste répondant aux exigences de l’autorité pénitentiaire, les détenus bénéficient de cours gratuits d’une heure, dispensés bénévolement tous les mercredis et samedis matins en milieu carcéral.

Ce programme d’alphabétisation a débuté par l’identification des apprenants et est ponctué par les objectifs que les détenus doivent atteindre. « Ils sont très enthousiastes à l’idée de savoir qu’ils pourront écrire et lire un jour. Notre objectif est qu’ils passent un jour le CEP ou le BEPC, et c’est le défi que nous nous sommes fixé », conclut-elle.

De plus, une détenue s’est dite satisfaite de l’organisation du programme d’alphabétisation, qui, selon elle, lui « permettra d’envisager d’autres perspectives dans sa vie après son passage en milieu carcéral ».