Port-Gentil : La Conasysed interpelle la DAP sur plusieurs manquements administratifs et professionnels

Conduit par le délégué provincial administratif de la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (Conasysed) de l’Ogooué-Maritime, Paterne Ndong Nkoulou, le bureau provincial a tenu le lundi 18 septembre 2023 près des locaux de la Direction d’académie provinciale (DAP), une déclaration de presse dans laquelle, il dénonçait des pratiques administratives illégales.

« L’Ogooué-Maritime compte parmi les localités du pays où il ne fait pas toujours bon d’être enseignant, eu égard à la piètre qualité des rapports que la haute autorité, entretient avec le personnel enseignant et même leurs représentants », a indiqué Paterne Ndong Nkoulou. Parmi les manquements, le bureau provincial déplore sans langue de bois le conditionnement pour l’obtention de documents administratifs (prises ou reprises de service et emploi du temps), des propos condescendants tenus à l’encontre du personnel enseignant et même des partenaires sociaux.

« Les pratiques décriées plus haut ne sont pas en reste, dans les mauvais rapports qui prévalent entre l’administration locale de l’éducation nationale, et les partenaires que sont les syndicats, en toute violation du chapitre cinquième de la loi supra citée. Et même, des rapports de bons offices nécessaires à un climat serein dans le secteur éducation », indique le délégué provincial administratif de la Conasysed de l’Ogooué-Maritime.

Dans leur déclaration de presse, le bureau provincial de la Conasysed dénonce avec fermeté la rétention abusive des convocations des partenaires syndicaux lors des examens de fin d’année, y figurent également les règlements de compte (intimidation et mutation). Pour rétablir la paix sociale au sein de ce département provincial du ministère de l’éducation, les membres du bureau provincial de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed), exige certaines mesures qui vont contribuer à l’amélioration d’une école prospère.

« Sans délai nous exigeons l’annulation pure et simple du redéploiement des membres, en violation des articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Aussi, le bureau attend user, de toutes les voies de recours légales y compris judiciaires à cet effet », précise Paterne Ndong Nkoulou.