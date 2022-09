Port-Gentil : Enfermés par leur tante, deux enfants meurent dans l’incendie de leur maison

Encore un drame enregistré à Port-Gentil suite à un incendie. L’incident s’est produit ce lundi au quartier Camp Sarah, dans le premier arrondissement. Deux enfants âgés de 3 et 8 ans enfermés dans leur maison par leur jeune petite tante de 14 ans, ont fini prisonnier des flammes qui ont tout ravagé sur leur passage. Laissant des parents dans une peine sans nom et ce, malgré l’intervention là encore tardive des soldats du feu.

La consternation, la désolation et la tristesse se lisaient ce 5 septembre sur les visages des populations de la capitale du Gabon. Le drame a eu lieu vers 15h30. Un incendie d’une rare violence a ravagé plusieurs habitations. Parmi elles, celle d’un jeune couple gabonais qui vivait là avec leurs deux enfants dont une fillette et un garçonnet âgés de 3 et 8 ans. Les parents partis au travail vont laisser leurs progénitures dans les mains de demoiselle Miranda âgée de 14 ans seulement.

Une autre vue des lieux

Inconsciente, cette dernière va s’autoriser une petite escapade avant de fermer les deux gamins dans la maison hermétiquement sécurisée grâce à des grilles. Quelques instants seulement après son absence, un terrible drame va s’abattre sur la famille. L’incendie qui a été d’une cruauté déconcertante, a débuté par consumer le salon. Une des voisines qui a aperçu une fumée blanche provenant de la demeure où se trouvait les deux bambins, a alors immédiatement appelé les pompiers.

Mais il était déjà trop tard puisque les deux chambres, le couloir ainsi que les autres pièces de la maison étaient en train d’être réduites en miettes. Une fois sur place et après avoir arrêté le feu, les secouristes ont en effet découvert les corps de deux enfants carbonisés. Informés, les parents se sont rendus sur les lieux du drame où ils ont fait la malheureuse découverte que l’incendie avait consumé leur maison. Reste à connaitre les raisons du départ du feu.

D’aucuns estiment que cet incendie serait à un court-circuit ou une mauvaise manipulation des produits combustibles. « Il se pourrait que les enfants aient certainement joué avec une boîte d’allumettes, ou il s’agit d’un court-circuit provenant d’un appareil électrique », a lancé Hendrick Allogho, un des témoins.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes certaines de ce fait divers qui a pris la vie de deux adorables et innocents enfants.