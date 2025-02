Port-Gentil : Deux jeunes gabonais spécialisés dans le vol à la tire jetés en prison !

Deux présumés voleurs à la tire d’une vingtaine d’années ont été arrêtés en début de semaine par la police judiciaire de Port-Gentil. Ils sont poursuivis pour plusieurs braquages et vols aggravés, commis dans le quartier Siby, situé dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Après leur garde à vue et audition devant un juge d’instruction, ils ont été déférés ce vendredi à la maison d’arrêt du Château.

Les deux suspects ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil, où ils attendent leur procès. Ces jeunes, inconscients et irresponsables, ne cessent de commettre des actes de braquage et de vol à main armée, faisant de Port-Gentil une cible de ces délinquants. Le vol à la tire a eu lieu dans le quartier Siby, où trois individus, dont Ghislain alias "Jactane", âgé de 25 ans, sont impliqués.

Vol aggravé : un sac contenant 300 000 FCFA dérobé dans le quartier Siby

Ce dernier serait le cerveau de l’attaque, ayant dérobé un sac contenant des documents administratifs, des bijoux et plus de 300 000 FCFA, après que la victime ait garé son véhicule. « Nous avons vu un homme descendre de son véhicule pour ouvrir son portail. L’un de nous a traversé la route pour l’aider, et c’est là qu’il a pris le sac de la victime. Ensuite, nous avons tous fui », raconte Ghislain alias "Jactane".

Une autre vue des deux suspects

Malgré de nombreuses arrestations médiatisées, ces délinquants ne semblent pas se laisser influencer et ne prennent pas la mesure des conséquences de leurs actes irréversibles. « Dans le sac, il y avait 300 000 FCFA, ses clés et son permis. J’ai pris 50 000 FCFA, mais je ne sais pas combien les autres ont pris. Ensuite, le plus petit a jeté le sac dans le canal. Lorsque l’affaire a éclaté, je suis allé récupérer le sac pour le jeter près de la barrière où vit la victime », explique le présumé auteur.

Sous l’influence de stupéfiants

Toujours sous l’influence de stupéfiants achetés dans les quartiers les plus connus de la ville, ces jeunes utilisent tous les moyens pour s’en procurer. « Je fume du tabac, consomme des Kobolos et bois de l’alcool. Ce jour-là, nous en avons consommé. Ce n’est pas mon premier vol à la tire, j’ai déjà volé des téléphones un peu partout dans la ville. Il m’arrive aussi de marcher avec une arme blanche, comme un couteau », ajoute Ghislain.

Bien que son coaccusé ait nié les faits qui lui sont reprochés, les deux individus viennent gonfler les rangs des prisonniers, déjà nombreux, de la maison d’arrêt de Port-Gentil, dont les capacités sont largement dépassées. Ce vendredi 7 février, ils ont été incarcérés.