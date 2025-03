Omboué : Sensibilisation à la préservation des forêts et à la gestion durable de l’écosystème

Préserver durablement les forêts pour assurer une alimentation saine : tel est l’objectif de la campagne de sensibilisation lancée par la direction provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Maritime. Le 21 mars à Omboué, autorités administratives et politiques, agents forestiers et populations locales ont été sensibilisés à l’importance des forêts et à leur rôle crucial pour l’environnement.

Omboué, chef-lieu du département d’Étimboué, a accueilli cette initiative organisée en marge de la Journée internationale des forêts, célébrée chaque 21 mars. Cette année, le thème retenu est « Forêts et aliments », soulignant l’importance des forêts dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette journée met aussi en lumière les défis liés à leur protection.

Forêts, climat et générations futures

« La gestion durable des forêts et l’utilisation responsable de leurs ressources sont essentielles pour lutter contre le changement climatique et garantir le bien-être des générations présentes et futures », a rappelé Jean-Robert Nguema Nnang, gouverneur de l’Ogooué-Maritime.

Les forêts offrent bien plus que des denrées alimentaires ou des revenus. Elles fertilisent les sols, protègent les ressources hydriques et abritent une biodiversité indispensable, notamment les pollinisateurs. Leur contribution à la sécurité alimentaire et à la survie des communautés, en particulier celles des peuples autochtones, est indéniable. Elles jouent également un rôle clé dans l’atténuation du changement climatique grâce au stockage de carbone.

Suivi des exploitations forestières

« Nous veillons à ce que les entreprises respectent les plans d’aménagement et le Code forestier pour se conformer à la réglementation gabonaise », a indiqué le colonel Victor Shirley Manfoumbi, directeur provincial des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Maritime.

Proclamée en 2012 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale des forêts vise à renforcer la conscience collective sur la nécessité de protéger tous les types de forêts. À cette occasion, les États sont appelés à organiser des actions locales ou nationales telles que des campagnes de reboisement.

Veille environnementale et actions concrètes

« Étimboué est une zone où l’État a attribué plusieurs permis d’exploitation forestière. Si l’exploitation illégale reste marginale ici, nous assurons toutefois une veille constante sur les activités des opérateurs », a précisé le colonel Honoré Koueli Mabika, chef de cantonnement des Eaux et Forêts.

La campagne s’est clôturée sur la plage de Magaya Beach, où les participants – autorités locales, agents forestiers et populations – ont collecté plusieurs kilos de déchets plastiques et autres déchets solides. Une action symbolique en faveur de la préservation des écosystèmes côtiers et de la protection de l’environnement.