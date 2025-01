Gabon : Deux trafiquants d’ivoire arrêtés en flagrant délit à Makokou

Lors d’une opération conjointe menée le 23 janvier 2025, la Direction de la lutte contre le braconnage (DLCB) du Gabon, la Direction provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo, la Police judiciaire (PJ) de Makokou et l’ONG Conservation Justice (CJ) ont interpellé deux individus en possession de quatre défenses entières d’éléphants qu’ils tentaient de vendre.

Les suspects ont été pris en flagrant délit de détention et de tentative de commercialisation d’ivoire, une pratique strictement interdite au Gabon. Interrogé, le principal accusé a d’abord affirmé avoir « ramassé » les défenses en forêt avant d’admettre être venu les vendre. Son complice, chauffeur du véhicule utilisé pour la transaction, a quant à lui reconnu avoir accompagné son frère pour conclure la vente.

Une autre vue du butin

Interpellés pour détention, transport et tentative de vente illégale d’ivoire sans autorisation, les deux hommes ont été immédiatement placés en garde à vue dans les locaux de la PJ de Makokou, avant d’être déférés au Parquet spécial de Libreville. Le procureur les a placés en détention provisoire, en attendant leur procès. Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison et une amende équivalant à cinq fois la valeur du produit saisi, conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal.

Cette arrestation intervient moins de deux semaines après l’interpellation de quatre autres trafiquants à Lambaréné, impliqués dans le commerce illégal d’ivoire. De plus en plus d’individus arrêtés pour ce type de trafic prétendent avoir « trouvé » ces trophées en forêt, espérant échapper aux sanctions. Or, la législation gabonaise interdit formellement la détention d’ivoire, même lorsqu’il est découvert dans la nature, sans déclaration auprès de l’administration des Eaux et Forêts.

Ainsi, toute personne trouvant des défenses d’éléphants ou d’autres trophées d’espèces protégées doit impérativement signaler sa découverte aux autorités compétentes. À défaut, elle s’expose à des poursuites judiciaires, les lois gabonaises étant particulièrement strictes en matière de lutte contre le braconnage et le trafic d’espèces menacées.