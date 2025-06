Nations unies : 5 nouveaux membres élus au Conseil de sécurité dont la RDC et le Libéria

L’Assemblée générale des Nations unies a élu ce mardi 3 juin cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité. Il s’agit de la Lettonie, de la République démocratique du Congo, du Libéria, de Bahreïn et de la Colombie. Ces pays entameront leur mandat de deux ans en janvier 2025. La Lettonie siégera pour la première fois dans cette instance stratégique de l’ONU.

Cette élection marque également le retour du Libéria, absent du Conseil depuis 1961, et de la RDC, qui y siégera pour la troisième fois. Chaque pays a exprimé sa volonté de contribuer à la paix et à la sécurité internationales. Bahreïn a insisté sur l’urgence d’un cessez-le-feu à Gaza, tandis que la Colombie a lancé un appel à la préservation des droits humains et de l’environnement.

Ces nouveaux membres remplaceront l’Algérie, la Corée du Sud, la Sierra Leone, la Guyane et la Slovénie. Bien que tournant, ce renouvellement n’atténue pas les critiques persistantes sur l’inefficacité du Conseil de sécurité, paralysé par le droit de veto de ses cinq membres permanents dans les crises majeures, notamment en Ukraine et au Proche-Orient.