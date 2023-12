Pensions retraites au Gabon : l’arrimage au Nouveau système de rémunération prévu début 2024

Bonne nouvelle pour les retraités gabonais, les autorités de transition sont sur le point de boucler l’arrimage des pensions au Nouveau système de rémunération (NSR). La Caisse des pensions et des prestations familiales (CPPF) a présenté le 15 décembre dernier, les avancées du processus d’arrimage des pensions au ministre des Comptes publics, Charles Mba.

Cette démarche fait suite à la visite du ministre à la CPPF et ouvre la voie à une série de modifications législatives pour adapter le système de pension aux nouvelles réalités. Charles Mba a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés et a rassuré sur la concrétisation de l’arrimage d’ici la fin du 1er trimestre 2024.

Nouvelles dispositions pour un système de pension amélioré

Lors de la présentation, le ministre Charles Mba a souligné l’importance de quelques mesures clés dans le cadre de la réforme. En premier lieu, il a expliqué que les niveaux de cotisation seront ajustés, avec une augmentation de 6 à 7% pour les agents publics. Cette hausse correspond à un point de prélèvement supplémentaire sur les salaires des employés. De plus, la cotisation patronale, représentant la contribution de l’État à la préparation des retraites, passera de 15 à 18%. Cette augmentation de trois points vise à renforcer le financement du système de pension.

Changement de l’âge de la retraite

Une des mesures phares de cette réforme concerne le relèvement de l’âge de la retraite, qui passera de 60 à 62 ans. Cette modification nécessitera des ajustements législatifs pour être mise en œuvre. Charles Mba a souligné que ces propositions législatives ont été minutieusement élaborées par des équipes compétentes, couvrant l’ensemble de la batterie juridique de l’État. Le ministre a affirmé la disponibilité à intégrer ces textes dans le circuit législatif.

Perspectives pour la fin du premier trimestre 2024

Charles Mba a affirmé que l’arrimage au Nouveau Système de Rémunération sera effectif d’ici la fin du 1er trimestre 2024. Cependant, il a souligné la nécessité de passer par une phase législative pour modifier les paramètres qui régissent le calcul des pensions. Ces ajustements, bien que cruciaux, contribueront à renforcer la viabilité du système de retraite et à garantir une meilleure stabilité financière pour les bénéficiaires.

La réforme en cours à la CPPF marque une étape significative vers l’adaptation du système de pensions aux réalités actuelles. Les mesures proposées visent à assurer une meilleure couverture et à renforcer la durabilité financière, avec l’ambition de garantir des pensions plus équitables et mieux ajustées aux besoins des retraités. La collaboration entre la CPPF et le ministère des Comptes publics démontre l’engagement du gouvernement en faveur d’une réforme sociale majeure.