Guerre commerciale de Trump : l’OMC alerte déjà sur un recul du commerce mondial

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) tire la sonnette d’alarme : les échanges internationaux de marchandises pourraient reculer de 1,5 % en volume en 2025, sous l’effet des mesures protectionnistes imposées par Donald Trump. Alors que la guerre commerciale initiée par le président républicain secoue l’économie mondiale, la Chine cherche à se positionner en acteur stabilisateur, voire en rempart face aux tensions alimentées par Washington.

Dans son rapport publié mercredi 16 avril, l’OMC pointe un risque d’effondrement spectaculaire du commerce entre les États-Unis et la Chine, estimé à -81 %. Pour Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’organisation, l’incertitude prolongée autour des tarifs douaniers menace directement la croissance mondiale. Selon ses calculs, si les tensions persistent, le PIB mondial pourrait chuter de 7 % à long terme. Une situation alarmante, notamment pour les pays les plus pauvres, déjà fragilisés par les tarifs croisés imposés par les grandes puissances.

Au cœur de cette tempête commerciale, Pékin cherche à capitaliser sur le climat d’instabilité. Selon le Wall Street Journal, Xi Jinping multiplie les efforts diplomatiques, de l’Europe à l’Amérique latine, en passant par l’Asie du Sud-Est, pour renforcer ses partenariats et se présenter comme un garant du libre-échange. Son déplacement au Vietnam, le premier depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, illustre cette volonté d’élargir l’influence de la Chine à l’international.

Mais la stratégie chinoise reste fragile. Pour convaincre, Pékin devra surmonter les différends sécuritaires et commerciaux qui l’opposent à plusieurs pays stratégiques. Beaucoup de dirigeants redoutent de devoir choisir entre Washington et Pékin, dans un contexte où la polarisation du commerce mondial s’intensifie. L’OMC met en garde contre une « fragmentation géopolitique » qui pourrait forcer les États à se ranger derrière l’un ou l’autre des blocs dominants.

Outre-Atlantique, la contestation s’organise. La Californie a annoncé son intention de saisir la justice pour s’opposer aux droits de douane imposés par Trump sans aval du Congrès. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom fustige une politique "inconsciente", accusée de "détruire l’économie américaine". Le Golden State, dépendant de ses échanges avec le Mexique, le Canada et la Chine, redoute de lourdes pertes fiscales si les exportations s’effondrent.

Dans ce contexte tendu, l’appel à la "diversification" des partenaires commerciaux revient avec insistance. L’OMC exhorte les États à résister à la tentation du repli, et à privilégier le dialogue multilatéral. Mais entre rivalités stratégiques, luttes d’influence et cycles électoraux, l’avenir du commerce mondial reste plus incertain que jamais.