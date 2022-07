Owendo : Plusieurs personnes échappent de peu à la mort lors d’un terrible accident

Un terrible accident a eu lieu le mardi 26 juillet peu après 17h dans la commune d’Owendo. Sans qu’on ne sache pourquoi, un poids lourd a violement percuté plusieurs véhicules occasionnant de nombreux blessés. Heureusement aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

Hier, les populations du carrefour SNI, situé dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo, ont assisté impuissamment à un terrible accident. Un poids lourd de type semi remorque, roulant à vive allure, a percuté violemment deux voitures avant de se fondre dans le décor. Ce premier accident du genre dans la zone en ce mois estival, a causé un grand ralentissement de la circulation.

Une vue du poids lourd à l’origine de l’incident

Le chauffeur du poids aurait eu toutes les peines du monde à freiner son véhicule. Il a pris au piège plusieurs autres véhicules. Pour ce qui est du bilan, on note qu’un agent de la police a été éjecté et d’énormes dégâts matériels. L’accident a été d’une violence extrême au point où les passagers n’ont pu rien voir venir. En cause, l’excès de vitesse du poids lourd mais également, le non respect des distances de sécurité.

La seconde victime de cet accident

Il aura fallu plusieurs heures aux pompiers ainsi qu’aux élément de la police, en particulier ceux de la sécurité routière, pour dégager les véhicules littéralement broyés afin que la circulation reprenne son cours normal. Il faut dire que cette zone est considérée comme étant accidentogène. Il serait nécessaire pour les autorités d’y implanter des feux tricolores pour la sécurité des personnes et des biens.