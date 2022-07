Ouverture de la 2e Mission économique et commerciale de la Francophonie au Gabon

Après l’Asie en mars dernier, le Gabon abrite depuis ce mercredi matin la 2e mission économique et commerciale de la Francophonie. Cette initiative qui se déroule dans plusieurs villes du Grand Libreville jusqu’à ce 8 juillet, vise à accompagner de manière concrète les entreprises francophones dans leur expansion à l’international. Pour cette première journée, la commune d’Akanda et la Zerp de Nkok sont à l’honneur. Après Libreville, cette mission se poursuivra à Kigali au Rwanda.

La 2e mission économique et commerciale de la francophonie a pris ses quartiers au Gabon depuis ce matin. Organisée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le ministère gabonais des Affaires étrangères, les convives se sont donnés rendez-vous dans un hôtel d’Akanda où des stands ont été érigés pour la circonstance témoignant des potentialités économiques des entreprises locales.

Une vue d’un des stands, ce matin

Une journée de mercredi ponctuée notamment par la rencontre de prise de contact informelle du directeur général de l’Agence gabonaise de tourisme (Agatour), Christian Mbina. Mais aussi des rencontres Business to business (B2B) entre les acteurs de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et ceux du secteur des biens et services numériques. Des rencontres suivies du tour des exposants et stand de produits made in Gabon jusqu’à 14h.

Le programme se poursuivra cet après-midi à la Zone économique à régime privilégié (ZERP) de Nkok où Anne Nkene, administratrice générale, fera une allocution. Avant que Ghislain Moandza Mboma, directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) n’édifie les participants sur la thématique « Investir au Gabon aujourd’hui ». Une visite à la ZERP, un cocktail de réseautage devraient clore cette première journée.

Un visuel de cette seconde Mission

Rapellons que cette seconde mission se déroule dans le cadre de la Mission économique et commerciale en Afrique centrale (MEAC) de l’OIF du 6 au 8 juillet au Gabon puis du 11 au 13 juillet au Rwanda. La toute première Mission en Asie du sud-est (Vietnam et Cambodge) avait réuni du 21 au 30 mars 2022 plus de 520 entrepreneurs et acteurs économiques provenant de plus de 20 pays de l’espace francophone, indique l’OIF.