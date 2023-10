Après avoir alerté l’opinion publique sur l’état de des finances publiques du Gabon, voilà que le leader du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) appuie sur la pédale d’accélération. Lors du conseil des ministres tenu ce 19 octobre à Libreville, Brice Oligui Nguema s’est offert pas moins d’une quarantaine de nouveaux conseillers et chargés de missions. Des nominations qui ne vont pas dans le sens de réduire le train de vie de l’Etat tant décrié la veille.

Le CTRI annonçait ce mercredi soir dans un communiqué, avoir découvert l’état dégradé de nos finances publiques. Les militaires qui ont renversé Ali Bongo le 30 août, sont même allés jusqu’à qualifier cette situation de « furie criminelle » orchestrée contre le Gabon. Ce qui n’a pas empêché le même président de transition de s’offrir les services de pas moins d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs.

Selon le décompte issu du conseil des ministres de ce jeudi, le général Brice Oligui Nguema a fait exploser le nombre de ses conseillers spéciaux et chargés de mission en plus de ceux déjà préalablement nommés. On y dénombre ainsi 8 conseillers spéciaux, 18 conseillers simple, 8 attachés de cabinet et 21 chargés de missions pour ne citer que ceux-là. Des nouveaux collaborateurs présidentiels qui seront payés par le contribuable.

Une bien curieuse manière d’assainir les finances publiques dont le CTRI a déclaré 24h auparavant qu’elles étaient au rouge sinon presque. Avec comme mesure d’exemples pour y remédier le renoncement à son salaire de « président de la république » mis à la trappe et la réduction de 4 primes superflues allouées aux futurs 168 parlementaires du sénat et de l’Assemblée nationale de la transition. A moins que ces mesures suffisent à elles seules à réduire le trou financier laissé par l’ancien régime. That is the question !