Obligation vaccinale Covid : la société civile gabonaise dit niet et appelle à la mobilisation

La société civile gabonaise a dans une déclaration ce lundi à Libreville, donné son sentiment sur les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19 qui entreront en vigueur ce 15 décembre. Pour Marc Ona Essangui, Jean Remy Yama, Marcel Libama, Jean Valentin Leyama, Georges Mpaga, Justine Lekogo, Paul Aimé Bagafou, Christian Bernard Rekoula, Étienne Francky Meba Ondo et Geoffroy Foumboula Libeka l’heure est à la mobilisation contre le gouvernement gabonais pour faire barrage à l’obligation vaccinale voilée derrière ces mesures querelées.

Rien ne va plus entre la société civile gabonaise et le gouvernement gabonais qui a annoncé le 27 octobre de nouvelles mesures de riposte pour faire face à la pandémie de coronavirus. Parmi elles, le test PCR qui coûtera désormais 20 000 FCFA tandis que celui VIP sera facturé à 50 000 FCFA, la présentation d’un test PCR négatif ou d’une attestation de vaccination pour l’accès aux lieux publics, administrations, entreprises, restaurants et snacks bars.

Une vue de ces 10 leaders de la société civile gabonaise

Ces acteurs de la société civile gabonaise ont annoncé la mise en place d’un « observatoire citoyen d’information et de suivi de la gestion Covid-19 par le gouvernement » baptisé Copil Citoyen, en opposition à celui des autorités gabonaises. Ceci, dans le but de mettre en place un contrôle citoyen de l’action publique sur ces questions liées à la pandémie de Covid-19. Avant de condamner « très fermement ces mesures qui visent à contraindre les populations à se faire vacciner ».

Pour eux, les annonces controversées du gouvernement sont des « mesures discriminatoires et tendancieuses envers les non volontaires au vaccin en l’occurrence, les pressions sur l’obligation vaccinale au sein des corps de sécurité et de défense et dans les secteurs publics, parapublics et privés ». D’où leur appel à « l’unité de toutes les forces vives de la Nation, confessions religieuses, syndicats du public, parapublic et privé, ONG, associations, partis politiques au sein d’une large coalition visant à faire barrage à toute obligation violant les libertés fondamentales et visant à restreindre l’espace civique ».

On s’achemine clairement vers un bras de fer entre le gouvernement d’Ossouka Raponda et la société civile qui conteste ces mesures, jugées liberticides et qui cacherait mal une obligation vaccinale à peine voilée des autorités. Ces acteurs de la société civile ont par ailleurs annoncé la diffusion dès ce mardi, de la charte du Copil Citoyen et le lancement d’une pétition invitant les gabonais acquis à cette cause à la signer.