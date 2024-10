Nobel d’Économie 2024 : 3 chercheurs primés pour leurs travaux sur les inégalités de richesses entre nations

Le Prix Nobel d’Économie 2024 a été attribué ce lundi à trois chercheurs, Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson, pour leurs travaux sur les inégalités de richesses entre nations. Ces chercheurs américano-turc et britanno-américains, respectivement, ont exploré l’impact des systèmes politiques et économiques mis en place par les colonisateurs européens, démontrant le rôle clé des institutions dans la prospérité des pays.

Leur étude révèle que les pays où l’État de droit est faible et les institutions exploitent la population ne parviennent pas à générer de croissance durable. Le jury a salué cette approche historique novatrice, en soulignant que leurs recherches ont prouvé que la qualité des institutions politiques influence directement la trajectoire de développement des nations.

The Economist a souligné l’importance de ces travaux dans le domaine de l’économie du développement, qui tendait jusque-là à s’appuyer sur des modèles de croissance plus abstraits. Même si les lauréats n’ont pas fourni toutes les réponses sur les disparités de richesses, ils ont posé une base solide pour les futures recherches économiques.