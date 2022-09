Nkok : Un violent accident de la circulation fait deux morts sur-le-champ

La route au Gabon vient d’enregistrer un énième accident de la circulation avec perte en vies humaines. L’incident s’est produit jeudi matin à quelques encablures de la Zone économique à régime privilégié (ZERP) de Nkok et a concerné un véhicule pick-up de marque Toyota avec à son bord 4 personnes. Le véhicule a fait une sortie de piste et plusieurs tonneaux tuant le chauffeur et un des 3 autres passagers dont un européen.

Les accidents de la circulation continuent d’être légion au Gabon dans un pays où l’état et l’entretien des routes sont décriés y compris par le président gabonais qui a limogé lundi son ministre des Travaux publics. Cette fois, le drame s’est produit à la ZERP de Nkok, située dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale gabonaise.

Une autre vue du véhicule accidenté

D’après des sources concordantes, les faits se seraient déroulés aux environs de 11h30 hier. Le chauffeur du véhicule et 3 passagers venait de quitter la ZERP et se dirigeait vers le centre de la commune de Ntoum. Après seulement quelques mètres, ce véhicule a quitté une première fois la voie avant d’y revenir et faire deux tonneaux. « Cet accident est dû à un excès de vitesse et à une défaillance mécanique de la voiture », a indiqué à Info241 Vincent Lucien, un témoin.

En effet, dans sa course folle le conducteur du véhicule à l’origine du terrible accident, s’est vu fatalement arrêté dans son excès de vitesse, par un camion remorque qui était en arrêt non loin de là. Il a fallu plusieurs heures au chalumeau pour sortir les accidentés de l’habitacle dans lequel ils était retenus prisonniers. Les deux autres passagers, dont un espagnol ont été emmenés urgemment auprès d’une structure sanitaire afin de recevoir les soins médicaux adaptés. Leur pronostic vital est engagé.

Les dégâts matériels très importants ont été aussi enregistrés. Notamment, la voiture à l’origine de l’accident qui a été réduite en épave. En somme, il faut dire que l’excès de vitesse et la conduite en état d’ivresse sont les principales causes d’accidents de circulation. A celles-ci s’ajoutent le non-respect du Code de la route et le fait que les services du ministère des Transports délivrent les permis de conduire à tout-va, la fraude y étant monnaie courante.