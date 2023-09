Nigéria : 20 étudiants enlevés par des bandits, libérés en moins de 24h par la police

Les forces de sécurité nigérianes ont libéré un groupe de plus de 20 étudiants qui avaient été capturés ce vendredi 22 septembre par des combattants dans le nord-ouest du pays, rapporte le journal nigérian Punch. Deux hélicoptères ont participé à l’opération de poursuite des combattants, ce qui a permis de retrouver rapidement la trace du groupe, indique le journal.

Les combattants ont pris d’assaut le dortoir de l’université fédérale de Gusau, dans l’État de Zamfara, aux premières heures du 22 septembre et se sont emparés de 24 étudiants, pour la plupart des filles et des femmes, ainsi que de six employés.

Les autorités ont rapidement lancé une opération qui a conduit à la libération de tous les étudiants. Aucune information n’a encore été donnée sur le sort des employés.