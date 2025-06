National Foot 1  : Mangasport invaincu décroche sa 10e étoile, CF Mounana et CS Bendjé relégués !

La 26e et dernière journée du National Foot 1, disputée ce samedi, a scellé un exploit historique : celui de l’AS Mangasport, sacrée championne du Gabon pour la 10e fois, sans la moindre défaite. Déjà assurée du titre depuis la 21e journée, la formation de Moanda a terminé la saison en beauté en battant l’Union sportive de Bitam (2-0) au stade Gaston Peyrille de Bitam (Woleu-Ntem), grâce à un doublé de Hans Mbega (53e, 74e). Ce couronnement s’accompagne d’une prime de 40 millions de FCFA.

Mangasport boucle l’exercice 2024-2025 avec 62 points, fruit de 19 victoires et 5 matchs nuls, et devient ainsi la première équipe à remporter le championnat gabonais en restant invaincue tout au long de la saison. Ce sacre historique est le 10e du club dans l’élite nationale, après ceux obtenus en 1995, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2014, 2015 et 2018. Un palmarès déjà riche, auquel s’ajoutent 6 Coupes du Gabon (dont la dernière en 2011) et 4 Supercoupes.

Les champions savourant leur trophée hier

Derrière l’ogre de Moanda, le FC 105 (40 pts) termine dauphin grâce à son nul contre Lambaréné AC (2-2). L’ASO Stade Mandji complète le podium avec 39 points, après un nul accroché face à Vautour Club (2-2). Ce dernier prend la 4e place ex æquo avec AO CMS (38 pts chacun), grâce à une meilleure différence de buts (+10 contre +8).

Classement final de la saison

Rang Équipe Pts J V N D BM BE Diff 1 AS Mangasport 62 24 19 5 0 49 11 +38 2 FC 105 40 24 11 7 6 37 20 +17 3 ASO Stade Mandji 39 24 11 6 7 26 20 +6 4 Vautour Club 38 24 11 5 8 36 26 +10 5 AO CMS 38 24 9 11 4 25 17 +8 6 Lambaréné AC 33 24 9 6 9 34 33 +1 7 US Oyem 32 24 9 5 10 22 26 -4 8 Bouenguidi Sport 31 24 9 4 11 21 25 -4 9 US Bitam 29 24 8 5 11 33 31 +2 10 AS Dikaki 27 24 7 6 11 25 34 -9 11 Lozosport 25 24 7 4 13 16 41 -25 12 CF Mounana ⬇️ 18 24 3 9 12 19 32 -13 13 CS Bendjé ⬇️ 17 24 4 5 15 14 41 -27

Dans le ventre mou du classement, Lambaréné AC (33 pts), US Oyem (32 pts) et Bouenguidi Sports (31 pts) finissent sans briller. L’US Bitam (29 pts), l’AS Dikaki (27 pts) et Lozosport (25 pts) se maintiennent de justesse. En bas de tableau, CF Mounana (18 pts) et le CS Bendjé (17 pts) sont relégués en National Foot 2. Une issue logique pour deux équipes en grande difficulté cette saison.

L’édition 2024-2025 du National Foot 1 s’achève donc sur une note historique : celle d’un Mangasport intouchable, qui inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du football gabonais.