Mort de Lionel Rokewa : Le témoignage accablant qui incrimine bien les militaires gabonais

La disparition de Steve Nguema n’était qu’une information non fondée, survenue à la suite de la mort de son ami Lionel Rokewa, retrouvé mort ce lundi 18 décembre. Ce dernier, ami du défunt et témoin crédible des événements ayant conduit à la mort de ce jeune Gabonais, a livré une partie de l’histoire sur cette affaire trouble. Bel et bien vivant, Steve Nguema est actuellement détenu pour nécessité d’enquêtes à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM, B2).

Steve Nguema n’est ni mort ni porté disparu. L’ami du feu Lionel Rokewa, retrouvé mort le lundi 17 décembre dernier à Port-Gentil, est bel et bien vivant. Cette information nous vient de notre correspondant à Port-Gentil, qui s’est rendu au B2 depuis l’annonce de l’homicide pour nécessités d’enquêtes. Agé de 40 ans, sans emploi et père de six enfants, Steve Nguema est l’un des témoins vivants de l’incident ayant causé la mort de Lionel Rokewa dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre dernier à Port-Gentil.

L’intégralité de ce témoignage poignant

Selon lui, la scène a débuté aux environs de 23 heures au niveau du bar d’une certaine Zaho, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, où se déroulait un anniversaire chez une amie à eux. Steve Nguema, Lionel Rokewa, et un de leurs amis ont été avertis de l’arrivée imminente des forces de l’ordre pour les patrouilles nocturnes liées au respect du couvre-feu en République Gabonaise. C’est au carrefour de l’amitié que la jeune dame a été arrêtée par les forces de l’ordre.

« Il faisait un peu sombre ce jour-là, mais ce sont deux messieurs qui l’ont arrêtée. Lionel m’a dit d’y aller voir un peu, et je lui ai répondu que ce sont des militaires qui sont là-bas. Il a dit qu’il n’avait rien fait et qu’ils devraient libérer la jeune fille. J’ai insisté en lui disant d’y aller, mais en vain », a revelé Steve Nguema. Une course-poursuite s’est alors déclenchée opposant les deux hommes aux agents de maintien de l’ordre, qui les ont finalement saisis avant de leur infliger une correction. Au niveau de la zone appelée « Charbon », Lionel Rokewa a tenté de se débattre pour obtenir un peu plus d’espace dans la fourgonnette, arguant qu’il « manquait d’air », selon notre source.

« C’est au carrefour Port-Gentillais qu’il a respiré fortement. Nous sommes arrivés au B2, ils m’ont fait descendre, mais mon ami était à l’intérieur, je ne sentais plus qu’il respirait. Tous se sont concertés pour vouloir m’incriminer, prétendant que j’avais essayé de les attaquer avec une barre de fer. Tout au long de cette journée, ils m’ont menacé parce que j’ai dit qu’ils tomberaient lorsque je raconterais tout au Procureur », explique-t-il.

Depuis sa détention, Steve Nguema reçoit des menaces de certains agents des forces de l’ordre qu’il a reconnus lorsqu’ils ont été agressés, lui et son ami décédé dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier. Chaque jour qui passe, ses oppresseurs le violentent, l’intimident pour qu’il ne dise rien, l’influencent en suggérant une possible mise à l’écart dans une pièce en béton, et bien d’autres intimidations. Décidé, lui aussi, comme les autorités judiciaires, à éclairer la population, il a promis, lors des enquêtes préliminaires en cours, de révéler toute la vérité sur cette affaire de meurtre où les forces de l’ordre et de sécurité sont pointées du doigt pour la deuxième fois en cette période de transition en l’espace d’un mois.

« Je dirai toute la vérité au Procureur de la République. J’ai assisté à la mort de quelqu’un, et ils me disent de cacher la vérité en me contentant de mes problèmes. J’ai dit qu’ils tomberaient, peu importe le temps. Je les connais, et la lumière sera faite dans cette affaire », a promis Steve Nguema. La famille, qui réclame justice suite à cet homicide dans le Quartier Chic, espère que les coupables seront traduits en justice et que le droit sera appliqué dans toute sa rigueur. Cette scène souligne clairement.