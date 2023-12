Décès tragique de Lionel Rokewa : Le parquet de Port-Gentil ouvre une enquête pour homicide

Le corps de Lionel Rokewa, un Gabonais âgé de plus de 20 ans, a été retrouvé sans vie ce lundi 18 décembre en début d’après-midi dans un coin de Port-Gentil. Les autorités judiciaires ont lancé une enquête. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées.

C’est en début d’après-midi que le corps sans vie de Lionel Rokewa a été retrouvé en pleine ville, hier à Port-Gentil. Avant la confirmation du décès, ce sont des passants qui ont identifié le corps. Ils ont aussitôt appelé les amis et membres de la famille qui ont confirmé par la suite qu’il s’agissait bel et bien du corps de Lionel Rokewa. Les proches du défunt avaient exprimé leur colère, affirmant qu’il avait été emmené par les forces de l’ordre et de sécurité pour non-respect des mesures liées au couvre-feu avant de recevoir une correction.

La victime de 25 ans

Pour l’heure, aucune hypothèse n’est privilégiée. S’agit-il d’une bagarre violente qui a mal tourné ? Il est encore trop tôt pour le dire. De son côté, le premier à réagir a été le procureur de la République, Pierre Aperano Essongue. Le parquet de Port-Gentil a ouvert dans la soirée de ce lundi une enquête pour meurtre. La dépouille a été conduite dans les services de la compagnie africaine de sépultures du Gabon (Casep-Ga). « Les circonstances exactes du décès n’étant pas encore connues, une enquête a été ouverte par le Parquet de Port-Gentil aux fins de déterminer les réelles causes, conformément aux dispositions légales », a précisé le procureur de la République Pierre Aperano Essongue.

Les investigations pour la suite de cette affaire se poursuivent car les causes de la mort orienteront la stratégie des magistrats pour la suite de la procédure. Les forces de l’ordre vont d’ores et déjà passer la vie de la victime au crible. L’idée est d’identifier ses relations et ses habitudes pour comprendre qui était avec lui lors des faits avant sa mort et ce qui a bien pu arriver. Une enquête pour homicide a été ouverte après que le corps de cet homme de 25 ans, porteur de « nombreuses lésions », a été retrouvé par la population lors d’une patrouille. Connu des services de police pour des infractions à la législation sur des stupéfiants, l’homme a été découvert mort dans le parking d’un bâtiment.

« Le parquet de Port-Gentil a discuté avec la famille du disparu et l’a rassurée que toute la lumière sera faite sur les circonstances de ce malheureux incident », a indiqué le procureur de la République. L’enquête ouverte permettra, selon le porte-parole de la présidence, de déterminer les auteurs ainsi que les circonstances de cette tragédie. Cet incident intervient quelques jours après la mort à Libreville du jeune Gabonais Karl Stecy Akue Angoué (30 ans), décédé pour avoir bravé les mesures du couvre-feu le 13 octobre dernier par des militaires qui l’ont tabassé.