Mauritanie : un ancien président et plusieurs de ses proches inculpés pour corruption

L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés jeudi à Nouakchott pour corruption et placés sous contrôle judiciaire. Cette inculpation représente une nouvelle étape de la chute de Mohamed Ould Abdel Aziz sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son ancien chef de cabinet et ministre, dont il avait pourtant préparé l’accession à la présidence.

Arrivé au pouvoir par un coup d’État militaire, Mohamed Ould Abdel Aziz avait été élu en 2009 et réélu en 2014 président de ce pays d’Afrique de l’Ouest de 4,5 millions d’habitants. Depuis, l’ex-président a perdu en décembre 2019 la direction de l’Union pour la République (UPR), parti qu’il a fondé. En août 2020, il a été interrogé plusieurs jours par les policiers et est ressorti privé de son passeport.

Le juge d’instruction a suivi les réquisitions du procureur Ahmedou Ould Abdallahi qui avait demandé l’inculpation et le placement sous un contrôle judiciaire « poussé » de M. Ould Abdel Aziz, d’un de ses gendres, de deux anciens premiers ministres et de plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires. L’enquête financière a permis d’identifier et de geler ou saisir des sociétés, des immeubles et appartements, des parcs de véhicules, des sommes d’argent. Ces biens sont évalués à 96 millions d’euros soit près de 63 milliards de FCFA.