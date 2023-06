Mali : L’armée annonce la neutralisation de 20 « terroristes »

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, samedi, avoir neutralisé durant la période allant du 20 mai au 02 juin courant « 20 terroristes » dans les régions de Mopti, Ségou, Bandiagara et Douentza, situées dans le centre du pays. Par voie de communiqué, le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l’information et des relations publiques des armées a fait savoir que « Le 21 mai, l’exploitation d’un renseignement par les FAMa de Briki-Wèrè, a permis de neutraliser 2 terroristes et récupérer des armes de guerre ».

Selon Dembelé, « le 28 mai 2023, une reconnaissance offensive a été menée dans le village Dangaténé, cercle de Koro dans la région de Mopti au centre ». Le bilan de cette opération fait état 6 terroristes neutralisés et des matériels de guerre détruits, précise le communiqué ajoutant que dans la nuit du 29 au 30 mai, une reconnaissance offensive dans le secteur de Koko-Lengué dans la région de Bandiagara a permis de détruire un plot logistique terroriste.

« Le 31 mai courant des frappes aériennes ont visé deux plots logistiques terroristes dans la région de Bandiagara et détruit 02 véhicules et 1 plot logistique dans le cercle de Mondoro », poursuit Colonel Souleymane Dembelé. Il indique en outre que « le 2 juin, une opération aéroportée dans la localité de Déna, région de Mopti a riposté à des faisant un bilan de 5 terroristes neutralisés et 11 autres interpellés ».