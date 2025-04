Mali : L’armée annonce avoir neutralisé une vingtaine de terroristes dans l’ouest du pays

Les Forces armées maliennes (FAMA) ont annoncé ce lundi 28 avril, avoir mené une opération offensive réussie dans l’ouest du pays, précisément dans le secteur de Sébabougou, situé dans le cercle de Diéma, région de Nioro du Sahel. Cette intervention, qui s’est déroulée du 11 au 15 avril 2025, a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de rétablir l’ordre dans une zone longtemps perturbée par des groupes armés.

Selon le communiqué, les unités des FAMA ont pris le contrôle total de Sébabougou le 28 avril, après avoir repoussé une embuscade tendue par les terroristes. Les frappes aériennes ont joué un rôle déterminant, détruisant plusieurs bases et combattants terroristes retranchés dans les forêts environnantes. Le bilan provisoire fait état de 5 blessés du côté des FAMA, tous évacués et pris en charge, tandis que 21 corps de terroristes ont été abandonnés sur place. Une importante quantité de matériel, incluant des armes, des munitions, des moyens de transport et des équipements de communication, a été récupérée.

L’État-Major général des Armées a salué le courage et le professionnalisme des unités engagées, assurant que des mesures seront prises pour protéger les populations civiles et garantir la libre circulation des personnes et des biens. La zone reste sous surveillance vigilante pour traquer les terroristes en débandade et maintenir la sécurité. Les opérations de ratissage se poursuivent pour retrouver les criminels restants, renforçant ainsi la stabilité dans la région.