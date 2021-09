Malgré sa vaccination, un leader de la société civile gabonaise meurt du Covid-19

La société civile gabonaise est endeuillée ce mercredi par le décès prématuré de Steeve Ntchinga, président de l’ONG SIS Gabon. Selon plusieurs sources, ce leader engagé à la fois dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, serait mort du Covid-19 malgré s’être fait vacciné contre cette pandémie. Il s’est éteint ce matin à l’Hôpital militaire de Libreville. Une preuve de la grande dangerosité de cette pandémie qui a officiellement déjà fait au moins 183 morts depuis 18 mois.

Encore un nouveau décès de la pandémie de coronavirus au Gabon. Après les 5 morts enregistrés ce week-end, la Covid-19 vient à nouveau de frapper la société civile gabonaise. Le président de SIS Gabon qui s’était également engagé pour convaincre le plus grand nombre à la vaccination contre la Covid-19, est lui-même décédé par cette maladie qui connait sa 3e vague de contamination dans le pays.

Steeve Ntchinga se faisant vacciner du Covid-19

Malgré s’être fait vacciné publiquement pour montrer l’exemple et convaincre les plus sceptiques, Steeve Ntchinga n’échappera à une contamination au Covid-19 qui l’emportera dans l’au-delà. Depuis l’annonce de cette disparition, c’est toute la société civile gabonaise et de nombreux proches qui saluent sa mémoire. Parmi eux Marc Ona de Brain Forest qui a lâché en sa mémoire « Il s’appelait Steve Tsinga. Dynamique et engagé. Adieu petit frère ».

Avant de rajouter : « Le gouvernement gabonais doit urgemment revoir ses éléments de langage sur la vaccination. Quand un coup de fil te réveille tôt le matin pour t’annoncer la mort, des suites du Covid d’un jeune compatriote très engagé sur le terrain de la sensibilisation pour éradiquer le VIH/SIDA, la tuberculose et le Covid en se faisant vacciner publiquement, on se pose beaucoup de questions ».