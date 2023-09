Libye : Au moins 6 000 morts et 11 000 disparus après des inondations dans le nord-est

Le cyclone Daniel s’est abattu sur le nord-est de la Libye le 10 septembre, en apportant sur des villes méditerranéennes des vents très forts et des pluies diluviennes, qui ont provoqué des inondations. Plus de 11.000 personnes sont portées disparues à l’heure actuelle. Un certain nombre d’États ont envoyé une aide humanitaire à la Lybie.

Le nombre de morts s’élève à 6.000 à Derna, la ville la plus touchée, a indiqué la chaîne Al Hadath se référant à des sources. L’espoir de retrouver à Derna des survivants, qui sont toujours considérés comme portés disparus, est « très faible », a indiqué un porte-parole du ministère libyen de la Santé. À Derna, où deux barrages avaient été détruits, au moins 30.000 habitants ont dû évacuer. Les autorités envisagent une évacuation totale de la ville pour un certain temps, redoutant des épidémies face à l’impossibilité d’inhumer tous les corps.

Les Émirats arabes unis ont envoyé en Libye deux avions avec 150 tonnes d’aide humanitaire. La Qatar a envoyé un premier lot d’aide, dont un hôpital de campagne, de 59,3 tonnes. Le ministère italien de la Défense a annoncé l’envoi de deux avions cargos militaires pour emmener en Libye des spécialistes et des équipements nécessaires.