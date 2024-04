Logimar 241 et NGV menacent d’arrêter leurs activités si le gouvernement gabonais n’agit pas

Un bras de fer oppose désormais les responsables des Navires à Grande Vitesse (NGV) et de Logistique Maritime 24 (Logimar 241) au gouvernement gabonais de transition. Lors d’une conférence de presse tenue le lundi 15 avril, ces dirigeants ont annoncé une augmentation des tarifs des billets sur la ligne Port-Gentil-Libreville et Libreville-Port-Gentil.

En effet, les prix des billets dans ces compagnies maritimes ont connu une hausse, suscitant l’indignation de leurs dirigeants qui ont tenu cette conférence de presse pour dénoncer l’attitude du gouvernement face au prix du carburant et annoncer leur intention de fermer si aucune action n’est entreprise. Lors de cette conférence, ils ont également évoqué l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 7 août 2013, qui stipule que les sociétés utilisant du gasoil comme carburant doivent utiliser le gasoil industriel pour leurs activités.

Une vue du port de Port-Gentil

Cette mesure n’ayant pas été appliquée depuis des années, les sociétés maritimes rencontrent des difficultés financières. Pour le directeur de Logimar 241, Franck Moussavou, « aucune solution concrète ne nous a été apportée, et nous souhaitons l’application de cet arrêté 1274 en son article 24 ». Il a ajouté que les compagnies ont trois options : l’application de l’arrêté exonérant les prix du carburant, l’augmentation des tarifs des billets ou la cessation des paiements envers les fournisseurs, ce qui conduirait à la faillite de ces entreprises.

Ainsi, Logimar 241 et NGV ont augmenté les prix de leurs billets, passant de 35 000 FCFA à 42 000 FCFA pour les adultes, de 35 000 FCFA à 35 000 FCFA pour les enfants de 3 à 11 ans, et de 0 à 2 ans à 5 000 FCFA. François Leccia, directeur général de NGV, a déclaré que « notre situation économique ne cessant de s’aggraver, c’est seulement par le sens des responsabilités et par patriotisme que nous maintenons nos tarifs en dessous du prix de revient ».

Les dirigeants estiment que la précarisation des emplois et la fermeture des entreprises sont imminentes si le gouvernement ne prend pas des mesures pour résoudre la situation.