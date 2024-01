Liliane Massala éjectée de son fauteuil doré d’ambassadeur du Gabon en France

Malgré de nombreuses tentatives pour s’attirer les bonnes grâces des autorités de la transition, Liliane Marat Massala (59 ans) n’est pas parvenue à se maintenir à la tête de l’ambassade du Gabon en France. Le conseil des ministres tenu ce 22 janvier l’a évincée du poste qu’elle devait à ses liens étroits avec le régime déchu d’Ali Bongo. C’est désormais Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny (51 ans), une diplomate chevronnée, à qui reviennent les clés du 76bis avenue Raphael du 16e arrondissement de la capitale française.

Voici une nouvelle qui a particulièrement ravi la communauté gabonaise installée en France depuis cette semaine : l’éviction de Liliane Massala. Contestée dès sa nomination le 3 septembre 2020 en raison notamment de ses origines congolaises, la désormais ancienne ambassadrice du Gabon en France a dû faire face à la fronde de la diaspora gabonaise résistante de cette partie du monde, particulièrement hostile au régime d’Ali Bongo depuis 2016.

Une intime du régime déchu limogée

Liliane Massala n’aura pas longtemps survécu à la chute du régime Bongo, puisque quelques 5 mois plus tard, elle a été démise de ses fonctions par les nouvelles autorités gabonaises. Celles-ci ont préféré mettre aux commandes de la principale chancellerie gabonaise dans le monde et l’une des plus stratégiques, une diplomate chevronnée en la personne de Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny.

Une éviction saluée dès mardi par la concernée dans un message d’adieu publié sur la page Facebook de l’ambassade : "Cette mission a été pour moi un grand défi compte tenu des responsabilités qui m’étaient confiées, mais finalement, je garderai le sentiment d’une grande fierté lorsque je regarde ce qui a été accompli". Avant de clamer : "L’heure est arrivée de passer le flambeau".

Nommée grâce à l’activisme de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moublet Boubeya, dont elle était la belle-sœur, Liliane Massala cède son fauteuil doré à une proche du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, la promue occupait jusqu’alors les fonctions de conseillère spéciale à la présidence de la République. Depuis la mi-décembre, le nom de la promue, par ailleurs fille du général à la retraite Jean-Pierre Doumbeneny, circulait déjà dans la presse spécialisée.

Anciennement en poste à l’ambassade du Gabon en Éthiopie, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny semble jouir de la désormais prise de pouvoir des anciens collaborateurs directs d’Omar Bongo, dont le général Brice Oligui Nguema fait partie. Une Omarienne qui succède ainsi aux « Alistes » et autres soutiens de l’ex Première dame du Gabon Sylvia Bongo, dont faisait partie Liliane Massala.