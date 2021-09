Les postiers du Gabon veulent enfin toucher leurs 3 mois de salaires toujours impayés !

Le Syndicat national de la Poste (Synaposte) et les délégués du personnel ont tenu une assemblée générale extraordinaire ce mercredi à la Recette principale du Bord de Mer de Libreville, dans le strict respect des mesures restrictives de lutte contre la Covid-19, pour revendiquer leurs 3 mois de salaires impayés Il s’agit des mois de juillet, août et septembre 2021.

Outre leur argent, les agents de la poste en colère revendiquent aussi le paiement des bonifications sectorielles annuelles impayées jusqu’à ce jour. « Nous avons le droit de revendiquer nos salaires Cet argent, nous en avons besoin pour scolariser nos enfants, nous loger, nous soigner, nous nourrir et soutenir nos familles respectives », ont indiqué les membres du Synaposte révulsés.

« Depuis plus d’un an, nous avons des salaires qui sont payés avec des décalages allant de deux à trois mois. Et vous savez qu’il y a pas meilleure manière d’appauvrir les employés : c’est de ne pas leur payer leur salaire à date », a dénoncé Chérubin Claver Bayonne, secrétaire général adjoint de la Poste SA, porte-parole des partenaires sociaux.